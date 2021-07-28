В Україні на одну команду стало менше – боси сумчан вирішили не миритися з суддівським свавіллям.

Керівництво Альянса прийняло рішення закрити клуб і припинити участь основної команди у Першій лізі, повідомляє Meta Ratings.

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Зараз ведуться переговори клубного керівництва з футболістами щодо надання їм статусу вільних агентів. Раніше ПФЛ на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram підтвердила наміри Альянса знятися з розіграшу Першої ліги.

Нагадаємо, такий демарш босів клубу викликаний упередженими діями суддівської бригади у стартовому матчі Альянса з Металістом. Головний арбітр зустрічі Олександр Омельченко вилучив двох гравців сумчан, а також призначив пенальті у їхні ворота. Після гри президент Альянса Сергій Демченко емоційно прокоментував поразку своєї команди, назвавши дії арбітра "вбивством" і заявив, що може зняти клуб з Першої ліги через суддівство.

Цікаво, що перед футболістами Альянса перед початком сезону було поставлено завдання посісти місце у першій четвірці і у перехідних матчах поборотися за путівку в елітний дивізіон.

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