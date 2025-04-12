Екс-півзахисник Динамо був затриманий у нетверезому стані.

Патрульна поліція Києва затримала відомого в минулому гравця Динамо та збірної України Олександра Алієва. Екс-футболіст перебував у нетверезому стані, також з ним було затримано жінку, яка намагалася залізти на службовий автомобіль праврохоронців, повідомляє dtp.kiev.ua.

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За непідтвердженою інформацією, один з учасників конфлікту має російський паспорт. Наразі невідомо, коли саме відбувались події, які показані на відео.

Нагадаємо, донедавна Олександр Алієв брав участь у бойових діях та виступав за медіафутбольний клуб IGNIS.

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