Мессі пропонують зарплату понад 400 млн євро на рік – зірка ПСЖ обрав пріоритетний варіант
Шейхи хочуть заманити Ліонеля Мессі в чемпіонат Саудівської Аравії за допомогою великих грошей.
Чемпіон Саудівської Аравії Аль-Хіляль зробив форварду ПСЖ і збірної Аргентини Ліонелю Мессі офіційну пропозицію. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, арабські шейхи запропонували володареві Золотого м'яча оклад у понад 400 мільйонів євро на рік.
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Мессі не поспішає приймати таку пропозицію, оскільки його пріоритетом є продовження кар'єри в Європі. Барселона очікує від УЄФА "зелене світло" після проходження перевірки з приводу наявності або відсутності порушення правил фінансового фейр-плей, після чого готова почати з Мессі переговори.
Повідомляється, що Лео не домовився з ПСЖ щодо продовження контракту, оскільки не отримав спортивних гарантій.
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