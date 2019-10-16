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Агуеро потрапив у ДТП – машина форварда Манчестер Сіті розбита

19:08 1017 Читать на русском
Агуеро потрапив у ДТП – машина форварда Манчестер Сіті розбита
Серхіо Агуеро / Фотоколаж Daily Express

Ніхто не сумнівається в бомбардирських якостях Серхіо Агуеро, але майстерність кермування автомобілем варто покращити.

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро їхав на своєму автомобілі на тренування команди та потрапив в аварію, повідомляє Mirror Football.

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На щастя, 31-річний аргентинець залишився неушкодженим і йому навіть не довелось проходити медичний огляд. Натомість Range Rover Серхіо потребує хорошого огляду механіків. Судячи з фото після ДТП, Агуеро ще нескоро осідлає свого залізного коня.

У поточному сезоні АПЛ Серхіо провів 8 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

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Англія Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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