"Попри свій юний вік, Анатолій має три роки досвіду виступів у Лізі чемпіонів, дві перемоги у чемпіонаті України та одну в Кубку. На нашу думку, він готовий до нового кроку у кар'єрі. Чимало клубів контактують з нами.

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Фінальна сума, звісно ж, буде узгоджуватись із Шахтарем, але ми можемо припустити, що вона становитиме приблизно 12-15 мільйонів євро. Кожен футболіст мріє пограти в одному з 5 провідних чемпіонатів Європи. Анатолій – не виняток, особливо, якщо він має усі необхідні для цього якості", – цитує агента журналіст Лука Бендоні.

До слова, контракт 21-річного кіпера з "гірниками" розрахований до літа 2024 року, продовжувати угоду він не хоче. Йому на заміну Шахтар підписав Дмитра Різника із Ворскли.

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