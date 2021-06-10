Чемпіонат Європи зібрав найталановитішу молодь і найдосвідченіших футболістів континенту. "Футбол 24" у спробах знайти потенційних героїв Євро-2020 сформував дві команди.

Перша команда – молоді хлопці U-21. Ми намагалися знайти баланс між хайпом навколо футболістів, рівнем їхніх виступів і значенням для своїх збірних. Зірочки, які більшість часу проводитимуть у запасі, у нашій команді також потрапили в запас.

Друга команда – ветерани, яким за 33. Тут також обирали гравців з серйозним впливом на гру їхніх збірних, а не просто "лідерів роздягальні". Якщо нове покоління ми розташували в популярній нині схемі 4-3-3, то для пенсіонерів підібрали олдскульні 4-4-2.

Хто виграє Євро-2020 – як оцінюють шанси збірної України на вихід із групи та чемпіонський титул

Тінейджери

Голкіпер: Анатолій Трубін (Шахтар), 19 років, Україна. Воротар збірної України не зустрів жодної конкуренції. На Євро-2020 не буде інших голкіперів до 22 років. Трубін їде на турнір аж ніяк не "пасажиром". Так, першим номером у збірній, скоріш за все, буде Бущан, але гравець Шахтаря може нав'язати конкуренцію і підстрахувати з невеликою втратою якості.

Правий захисник: Ріс Джеймс (Челсі), 21 рік, Англія. Виграв Лігу чемпіонів в основному складі Челсі. Може вийти як на позиції фулбека, так і в центрі оборони – дуже корисний боєць для Гарета Саутгейта.

Центральний захисник: Маттейс де Лігт (Ювентус), 21 рік, Нідерланди. Солідно провів сезон в Ювентусі, сповна виправдовуючи видані йому аванси. За відсутності ван Дейка де Лігт приміряє роль лідера оборони збірної Нідерландів.

Центральний захисник: Ерік Гарсія (Барселона), 20 років, Іспанія. Гарсія просидів весь сезон за спинами прекрасних Діаша та Стоунза в Манчестер Сіті. Однак у збірній після травми Рамоса є реальним претендентом на місце в старті.

Лівий захисник: Овен Вейндал (АЗ), 21 рік, Нідерланди. Ще один суперник збірної України. Вейндал вже два роки запалює в Ередивізі та зацікавив топ-клуби, а восени пробився в основу "ораньє".

Опорний півзахисник: Джуд Беллінгем (Борусія Д), 17 років, Англія. Беллінгем дитиною приїхав у чужу країну й відразу виграв конкуренцію в півзахисті Борусії Д. Протягом виснажливого сезону ні разу не дав приводу говорити про незрілість, не був чужим у Лізі чемпіонів.

Атакувальний півзахисник: Педрі (Барселона), 18 років, Іспанія. Витримав навіть більший тиск, ніж Джуд. Педрі відіграв за сезон 52 матчі (!), ставши одним з ключових виконавців у Барселоні, яка перебудовується.

Атакувальний півзахисник: Філ Фоден (Манчестер Сіті), 21 рік, Англія. Найкращий молодий футболіст АПЛ, фіналіст Ліги чемпіонів, важливий елемент чемпіонського Манчестер Сіті.

Вінгер: Ферран Торрес (Манчестер Сіті), 21 рік, Іспанія. Іспанець має скромнішу роль в системі Гвардіоли, але став основним гравцем збірної, де регулярно забиває. У листопаді хет-триком присоромив німців.

Вінгер: Джейдон Санчо (Борусія Д), 21 рік, Англія. Готова зірка, футболіст на 100 мільйонів. У першій половині сезону страждав разом з Дортмундом, однак після Різдва відродився та відновив свій статус. От-от перейде в МЮ.

Форвард: Жоау Феліш (Атлетіко), 21 рік, Португалія. Пробитися в атакувальну групу "селесао" неймовірно важко, а Феліш примудряється підсилювати команду, конкуруючи з зірками АПЛ.

Запасні: Озан Кабак – Туреччина, Неко Вільямс – Уельс, Девід Тьорнбулл – Шотландія, Крістоф Баумгартнер – Австрія, Еліф Ельмас – Північна Македонія, Жеремі Доку – Бельгія, Александер Ісак – Швеція, Джакомо Распадорі – Італія.

Ветерани

Голкіпер: Мануель Нойєр (Баварія), 35 років, Німеччина. Капітан і лідер Бундестім подолав кризовий період і повернув собі статус одного з найкращих воротарів сучасності. У попередньому сезоні виграв абсолютно все, не залишивши шансів тер Штегену.

Правий захисник: Петер Пекарік (Герта), 34 роки, Словаччина. У словаків на Євро-2020 їде багато досвідчених футболістів. Вікові фланги оборони Пекарік-Губочан можуть стати проблемою. Досвіду Петеру не займати (101 матч за збірну), а от з ігровим тонусом біда.

Центральний захисник: Пепе (Порту), 38 років, Португалія. Екс-оборонець Реала скоро розміняє п'ятий десяток, але роки не впливають на рівень його футболу. Пепе феноменальний і в Порту, і в збірній, де доводиться конкурувати з таким же моторним "дідом" Жозе Фонте.

Центральний захисник: Джорджо К'єлліні (Ювентус), 36 років, Італія. Обидва основні центрбеки "скуадри адзурри" заслуговують потрапити в цю команду. К'єлліні старший і носить капітанську пов'язку, але Лео Бонуччі також дуже важливий для футболу Манчіні.

Лівий захисник: Юрій Жирков (Зеніт), 37 років, Росія. Минуло 15 років, а на лівому фланзі нашого агресивного сусіда та сама людина.

Правий вінгер: Дріс Мертенс (Наполі), 34 роки, Бельгія. Результативність Мертенса в Наполі впала в порівнянні з золотими роками при Саррі, однак він досі в порядку. Особливо в збірній, де має підтримку Лукаку і де Брюйне.

Центральний півзахисник: Лука Модріч (Реал), 35 років, Хорватія. Визначальний футболіст Реала та чинних віце-чемпіонів світу. Модріч залишається на космічному рівні, граючи практично без відпочинку.

Центральний півзахисник: Тім Спарв (АЕЛ), 34 роки, Фінляндія. Вивів фінів на перший в історії великий футбольний турнір. Диригує грою з глибини, допомагаючи не іменитим партнерам сформувати гідну команду.

Лівий вінгер: Кріштіану Роналду (Ювентус), 36 років, Португалія. Можливо, Кріш гальмує розвиток Ювентуса. Можливо, сковує збірну, яка могла б грати у цікавіший футбол. Але він залишається геніальним бомбардиром. 29 голів у Серії А – підтвердження.

Форвард: Бурак Їлмаз (Лілль), 35 років, Туреччина. Бурак притягнув Лілль до сенсаційного чемпіонства у Франції. Навесні набрав розкішну форму, забивав ледь не в кожному матчі та відвантажив хет-трик Нідерландам.

Форвард: Горан Пандев (Дженоа), 37 років, Північна Македонія. Найвідоміший з футбольних македонців не завершував кар'єру, щоб вивести збірну на Євро-2020. І зробив це – саме гол Пандева у ворота Грузії приніс у Скоп'є свято.

Запасні: Уго Льоріс – Франція, Леонардо Бонуччі – Італія, Жозе Фонте – Португалія, Ян Вертонген – Бельгія, Юрай Куцка – Словаччина, Себастьян Ларссон – Швеція, Маркус Берг – Швеція, Олів'є Жиру – Франція.

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