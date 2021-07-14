"Головний духівник їде, отець Андрій Алєксєєв, але раніше їх було більше. Все-таки дуже велика кількість спортсменів, і кожен потребує індивідуальної роботи.

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Але він всю цю роботу буде брати на себе. Це пов’язано з коронавірусом, і так насилу домовилися", – цитує голову російської патріаршої комісії у справах фізкультури і спорту митрополита Митрофана РИА Новости.

Нагадаємо, через допінгові гріхи російським спортсменам заборонено виступати під своїм прапором два роки, а також використовувати державний гімн на всіх міжнародних турнірах. Замість нього росіяни святкуватимуть можливий тріумф під фрагмент концерту Петра Чайковського.

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