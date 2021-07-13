Під час допінг-проби веслувальники перебували на тренувальних зборах в Греції, повідомляє РИА Новости. У них виявили заборонену речовину – мельдоній.

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Моргачов та Сорін заперечують вживання допінгу. Вони підозрюють, що мельдоній їм підкинули у харчові добавки, які були узгоджені з тренерським штабом. Однак атлетів вже виключили з російської збірної на Олімпійські ігри-2020. Вони мали виступити у парній четвірці, проте їм знайшли заміну. Всю команду не дискваліфікували, адже заборонені речовини було виявлено ще до старту Ігор.

Цікаво, що російським спортсменам заборонено виступати під своїм прапором два роки. Також вони не можуть використовувати свій гімн на всіх міжнародних турнірах. Таке рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд в Лозанні через численні порушення Росією антидопінгових правил. У разі тріумфу на літніх Олімпійських іграх у Токіо і зимовій Олімпіаді в Пекіні, замість гімну росіяни використовуватимуть фрагмент концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського.

Олімпійські ігри у Токіо стартують 23 липня і завершаться 8 серпня.

Мельдоній (мілдронат). Чи є загроза дискваліфікацій для українського футболу?