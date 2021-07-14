"Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе.

Россия снова опозорилась: двух спортсменов не допускают к Олимпиаде-2020

Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились", – цитирует председателя российской патриаршей комиссии по делам физкультуры и спорта митрополита Митрофана РИА Новости.

Напомним, из-за допинговых грехов российским спортсменам запрещено выступать под своим флагом два года, а также использовать государственный гимн на всех международных турнирах. Вместо него россияне будут праздновать возможный триумф под фрагмент концерта Петра Чайковского.

"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити брата