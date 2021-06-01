Андрій Шевченко назвав 26 футболістів, яких бере на Чемпіонат Європи. З розширеної заявки збірної України на Євро-2020 випали гравці Динамо і Шахтаря, а також легіонери.

У вівторок, 1 червня, завершується термін подання фінальних заявкок на Чемпіонат Європи. Раніше за дедлайн визначилися головні тренери таких команд, як Німеччина, Данія, Іспанія, Португалія, Уельс, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Шотландія, Австрія та Нідерланди (останні дві – наші суперники на груповому етапі). Серед інших учасників свій остаточний склад оголосила й Україна.

"Що він взагалі робить у збірній України?": Маліновський та Зінченко не вирішать усіх проблем, або Чому помилився Трубін

З розширеної заявки Шевченко прибрав Луніна, Михайліченка, Сироту, Бондаренка та Лєднєва. Саме у такому складі головна команда країни продовжить підготовку до групового етапу фінальної частини турніру. Уже 3 червня збірна України проведе товариський матч проти Північної Ірландії. Натомість 7 червня команду Шевченка в контрольній грі проекзаменує Кіпр.

Зауважимо, що раніше збірна Україна втратила низку гравців через травми – Жуніор Мораєс, Євген Коноплянка, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв та Віктор Коваленко заліковують пошкодження і не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи.

Склад збірної України на матчі перед Євро-2020

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва – Шахтар).

Захисники: 2. Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі – Динамо), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва – Шахтар).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі – Шахтар), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі – Динамо), 7. Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), 8. Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), 14. Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), 17. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), 18. Роман Безус (Гент, Бельгія), 20. Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгія), 19. Артем Бєсєдін (Динамо), 26. Артем Довбик (Дніпро-1).

Перед ім’ям та прізвищем футболіста — його постійний ігровий номер на Євро-2020.

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2020 збірна України проведе проти Нідерландів у неділю, 13 червня. Кожна команда може робити необмежену кількість замін до першого поєдинку на турнірі у разі серйозних травм і захворювань футболістів. Голкіперів, які фізично не здатні вийти на поле, можна замінити перед кожним ігровим днем.

Шевченко знайшов нового форварда, Трубін має проблеми: Україна провалила старт підготовки до Євро, але панікувати зарано