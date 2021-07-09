Євро-2020: УЄФА визначив топ-сейви турніру – до списку увійшов удар українця
9 липня 22:13 - Читать на русском
Перед фіналом континентальної першості УЄФА підбиває попередні підсумки турніру.
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд здійснив один з найкрасивіших сейвів на Євро-2020 за версією УЄФА.
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Варто відзначити, що це трапилось у матчі проти команди України (4:0). Хавбек Кортрейка Євген Макаренко завдав потужного удару здалеку, але Пікфорд зумів впоратись з пострілом.
Нагадаємо, 11 липня Англія зіграє у фіналі турніру проти національної команди Італії, початок зустрічі о 22:00.
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