Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд здійснив один з найкрасивіших сейвів на Євро-2020 за версією УЄФА.

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Варто відзначити, що це трапилось у матчі проти команди України (4:0). Хавбек Кортрейка Євген Макаренко завдав потужного удару здалеку, але Пікфорд зумів впоратись з пострілом.

Нагадаємо, 11 липня Англія зіграє у фіналі турніру проти національної команди Італії, початок зустрічі о 22:00.

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