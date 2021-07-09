Евро-2020: УЕФА определил топ-сейвы турнира – в список вошел удар украинца
22:14 - Читати українською
Перед финалом континентального первенства УЕФА подводит предварительные итоги турнира.
завершено
Харри Кейн 4’
Харри Магуайр 47’
Харри Кейн 50’
4’ Харри Кейн
47’ Харри Магуайр
50’ Харри Кейн
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд совершил один из самых красивых сейвов на Евро-2020 по версии УЕФА.
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Стоит отметить, что это случилось в матче против команды Украины (4:0). Хавбек Кортрейка Евгений Макаренко нанес мощный удар издали, но Пикфорд сумел справиться с выстрелом.
Напомним, 11 июля Англия сыграет в финале турнира против национальной команды Италии, начало встречи в 22:00.
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