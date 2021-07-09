Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд совершил один из самых красивых сейвов на Евро-2020 по версии УЕФА.

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Стоит отметить, что это случилось в матче против команды Украины (4:0). Хавбек Кортрейка Евгений Макаренко нанес мощный удар издали, но Пикфорд сумел справиться с выстрелом.

Напомним, 11 июля Англия сыграет в финале турнира против национальной команды Италии, начало встречи в 22:00.

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