Лідер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко закликав уболівальників менше критикувати національну команду, а футболісти, в свою чергу, спробують віддячити за це хорошою грою на турнірі.

"Щодо фізичного стану – усі хлопці себе добре почувають. Позначилася остання гра, звичайно. Коли ти втрачаєш м'яч, тобі доводиться багато бігати, ти виглядаєш втомленим. Напевно, саме тому всім здалося, що ми фізично не дуже добре готові. Проте ми вже півтора місяці працюємо у збірній, провели хорошу підготовку. Усе повинно бути гаразд. Те, що в нас є на два дні більше на підготовку, відіграє величезну роль. Постараємося винести з цього користь.

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Секрет нашого дуету з Яремчуком простий. Роман – хороший нападник, який завжди відкривається та шукає свої моменти. Із ним завжди легко перебувати на футбольному полі. Я вже неодноразово говорив, що чим більше журналісти пишуть про те, що я старий і не можу грати у футбол, тим більше це мене мотивує працювати й доводити моїм критикам, що це не так. Продовжуйте в тому ж дусі. Це допомагає мені рости.

Збірна Швеції – хороша команда, грає в агресивний футбол, заслужено перемогла в групі. Ми налаштовуємося на хороший поєдинок. Переможе найсильніший. Чи можна очікувати зміни структури гри збірної України в поєдинку зі Швецією? Усі карти відкривати я не можу. Це краще запитати у тренерського штабу. Зі свого боку ми можемо відповідати тільки за самовіддачу й виконання того завдання, яке перед нами поставить тренерський штаб.

Нас критикують за результат і гру. Я згоден з певною критикою. Але хочу всіх попросити нести трошки більше позитиву, тому що ми все-таки вийшли з групи, виконали завдання-мінімум. Усі хлопці впоралися з цим. Так, нам десь пощастило, ми погано зіграли з Австрією. Але давайте рухатися вперед із позитивними думками й готуватися до наступної гри.

Нам дуже хотілося продовжити виступ у турнірі. Залишилися двоякі враження, ми поки не показали свого максимуму. Поки що наша гра залишає бажати кращого, отже, постараємося виправитися", – цитує Ярмоленка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, вже у вівторок, 29 червня, підопічні Шевченка зійдуться зі збірною Швеції в 1/8 фіналу чемпіона Європи. Початок матчу о 22:00.

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