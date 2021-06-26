Лидер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко призвал болельщиков меньше критиковать национальную команду, а футболисты, в свою очередь, попытаются отблагодарить за это хорошей игрой на турнире.

"Относительно физического состояния – все ребята себя хорошо чувствуют. Сказалась последняя игра, конечно. Когда ты теряешь мяч, тебе приходится много бегать, ты выглядишь усталым. Наверное, именно поэтому всем показалось, что мы физически не очень хорошо готовы. Однако мы уже полтора месяца работаем в сборной, провели хорошую подготовку. Все должно быть в порядке. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, играет огромную роль. Постараемся извлечь из этого пользу.

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Секрет нашего дуэта с Яремчуком прост. Роман – хороший нападающий, всегда открывается и ищет свои моменты. С ним всегда легко находиться на футбольном поле. Я уже неоднократно говорил, что чем больше журналисты пишут о том, что я стар и не могу играть в футбол, тем больше это меня мотивирует работать и доказывать моим критикам, что это не так. Продолжайте в том же духе. Это помогает мне расти.

Сборная Швеции – хорошая команда, играет в агрессивный футбол, заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший. Можно ли ожидать изменения структуры игры сборной Украины в поединке со Швецией? Все карты открывать я не могу. Это лучше спросить у тренерского штаба. Со своей стороны мы можем отвечать только за самоотдачу и выполнение той задачи, которую перед нами поставит тренерский штаб.

Нас критикуют за результат и игру. Я согласен с определенной критикой. Но хочу всех попросить нести немножко больше позитива, потому что мы все-таки вышли из группы, выполнили задачу-минимум. Все ребята справились с этим. Да, нам где-то повезло, мы плохо сыграли с Австрией. Но давайте двигаться вперед с позитивными мыслями и готовиться к следующей игре.

Нам очень хотелось продолжить выступление в турнире. Остались двоякие впечатления, мы пока не показали своего максимума. Пока наша игра оставляет желать лучшего, следовательно, постараемся исправиться", – цитирует Ярмоленко официальный сайт УАФ.

Напомним, уже во вторник, 29 июня, подопечные Шевченко сойдутся со сборной Швеции в 1/8 финала чемпиона Европы. Начало матча в 22:00.

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