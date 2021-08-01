"Футбол 24" знайомить вас із Мариною Бех-Романчук – легкоатлеткою зі стрибків у довжину і дружиною Михайла Романчука, яка представить Україну на Олімпійських іграх у Токіо.

26-річна спортсменка може похвалитися високими спортивними досягненнями. Напередодні Олімпіади у Токіо Марина Бех-Романчук завоювала золото на етапі Діамантової ліги в Гейтсхеді, у 2020-му очолила п'єдестал Світового легкоатлетичного туру в приміщенні. А у 2019-му взяла срібло чемпіонату Світу, золото літньої Універсіади та бронзу Європи.

Перше срібло: Романчук здобув для України шосту медаль Олімпіади

Ще нещодавно Бех-Романчук палко вболівала за свого чоловіка Михайла у фінальному олімпійському запливі на 800 метрів, тоді він здобув бронзу. В той час, коли він завойовував перше срібло для України на дистанції 1500 метрів, Марина вдало пройшла кваліфікацію у фінал Олімпійських ігор-2020 зі стрибків у довжину. Вже завтра, 2 серпня, вона стане нашою єдиною надією на медалі у своїй дисципліні.

Поза спортом Марина Бех-Романчук є однією з найвідоміших українських спортсменок. На її сторінку в Instagram підписано понад 359 тисяч користувачів. Зі своїми прихильниками атлетка ділиться дуже пікантними фото.

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