"Футбол 24" знакомит вас с Мариной Бех-Романчук – легкоатлеткой по прыжкам в длину и женой Михаила Романчука, которая представит Украину на Олимпийских играх в Токио.

26-летняя спортсменка может похвастаться высокими спортивными достижениями. Накануне Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде, в 2020-м возглавила пьедестал Всемирного легкоатлетического тура в помещении. А в 2019-м взяла серебро чемпионата Мира, золото летней Универсиады и бронзу Европы.

Первое серебро: Романчук добыл для Украины шестую медаль Олимпиады

Еще недавно Бех-Романчук горячо болела за своего мужа Михаила в финальном олимпийском заплыве на 800 метров, тогда он одержал бронзу. В то время, как он завоевывал первое серебро для Украины на дистанции 1500 метров, Марина удачно прошла квалификацию в финал Олимпийских игр-2020 по прыжкам в длину. Уже завтра, 2 августа, она станет нашей единственной надеждой на медали в своей дисциплине.

Вне спорта Марина Бех-Романчук является одной из самых известных украинских спортсменок. На ее страницу в Instagram подписано более 359 тысяч пользователей. Со своими поклонниками атлетка делится очень пикантными фото.

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