Вінні Джонс – справжній феномен британського футболу. Він був настільки безжалісним на футбольному полі, що ролі "поганих хлопців" не виглядали чимось дивним чи смішним.

Вінні Джонс – це яскраве втілення справжнього духу англійського футболу. Непоступливість, агресія, готовність битися до останнього подиху та повна відсутність авторитетів – ось що вивело АПЛ на вершину світового футболу.

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Як і будь-який англійський хлопець, Вінні з дитинства марив футболом. Свої перші футбольні кроки він починав у дворі, про що згодом згадував з великим гумором:

Коли ми грали двір проти двору, то в нас був призовий фонд – ящик віскі. Про яку ще мотивацію можна мріяти в 9 років? – розповідав Джонс.

Оскільки він народився в Уотфорді, то мріяв захищати кольори саме цього клубу. Здібний та працьовитий хлопець зумів пробити собі дорогу у клубну футбольну школу, але далі неї справи не пішли – тренери вважали його не надто перспективним. Важко повірити, але Джонсу тоді не вистачало... фізичних даних!

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Але опускати руки, здаватися та забувати про мрію – це було не про Вінні Джонса. Він пішов грати за аматорський Вельдстоун та пообіцяв собі пробитися на вершину. Дії співпали з амбіціями – у складі цього колективу Вінні виграв аматорський чемпіонат та кубок Англії.

Перейти у профі не вдалося навіть після цього, тому Вінні поїхав підкорювати Швецію. Тут він знову допоміг напіваматорському Хольмсунду вийти на новий рівень, але порівнювати футбол Англії та Швеції було смішно, тож Джонс робить спробу номер два і підписує контракт з Вімблдоном.

Нарешті Вінні воздалося за всі старання. Тут він швидко стає своїм: команда не відрізняється технікою чи видовищністю, але її гравці були настільки несамовиті та відчайдушні, що їх почали називати "бандою психів". Зіграти проти Вімблдона та покинути поле без травм було справжнім досягненням.

Здавалося, у такої команди немає шансів на успіх. Але Вінні з партнерами мали дещо інакшу думку. "Банда психів" створила сенсацію та взяла Кубок Англії-1988. Експерти називатимуть це "смертю англійського футболу", але Вінні байдуже. Кубок в руках – найкраща відповідь усім "ніжним" скептикам.

Кубковий успіх привернув більших клубів. Наступні три роки Вінні Джонс провів у Лідсі, Шеффілд Юнайтед та навіть Челсі. Хавбек постійно грав, але скандальна поведінка поза полем заважала будувати успішну кар'єру. Алкогольні марафони, водіння в нетверезому стані, бійки – життя Джонса було далеким від нудного.

Окрім того, Вінні не почуває себе комфортно у великих клубах. Вилучень стало менше, у його грі згасли пристрасть та войовничість. Довго так тривати не могло – Джонс повернувся у Вімблдон. Так, тут умови скромніші, але Вінні ніколи не грав заради грошей. Капітанська пов'язка та "своя" команда повернули йому вогонь, якого боялися не лише суперники, а й партнери по команді. Коли Вінні Джонс виходив на поле – футбол та битва на смерть ставали тотожними.

6 сезонів, майже 200 матчів, повага партнерів, страх суперників, шалена любов вболівальників – саме про це мріяв Джонс, ще коли був хлопчиком та кував майстерність у дворах та сутичках.

Репутація не давала шансів на виступи за збірну Англії, але пограти на рівні збірних йому вдалося завдяки валійському корінню. 9 ігор за збірну Уельсу – скромний, але яскравий спогад у кар'єрі Вінні-футболіста.

Сезон 1998/99 на посаді граючого тренера в КПР став для 33-річного Вінні Джонса останнім у професійній кар'єрі. 386 офіційних футбольних матчів, 33 голи, 12 вилучень та жовта вже через 3 секунди після стартового свистка – Вінні та його фанатам є про що згадати.

Цей хлопець став іконою для тих, хто ніколи не відступає та надає перевагу відкритому бою, а не хитромудрому протистоянню тактик.