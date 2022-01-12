Винни Джонс – настоящий феномен британского футбола. Он был настолько безжалостен на футбольном поле, что роли "плохих парней" не выглядели чем-то странным или смешным.

Винни Джонс – это яркое воплощение подлинного духа английского футбола. Неуступчивость, агрессия, готовность бороться до последнего вздоха и полное отсутствие авторитетов – вот что вывело АПЛ на вершину мирового футбола.

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Как и любой английский парень, Винни с детства грезил футболом. Свои первые футбольные шаги он начинал во дворе, о чем впоследствии вспоминал с большим юмором:

Когда мы играли двор против двора, у нас был призовой фонд – ящик виски. О какой еще мотивации можно мечтать в 9 лет? – рассказывал Джонс.

Поскольку он родился в Уотфорде, то мечтал защищать цвета именно этого клуба. Способный и трудолюбивый парень сумел пробить себе дорогу в клубную футбольную школу, но дальше дело не пошло – тренеры считали его не слишком перспективным. Трудно поверить, но Джонсу тогда не хватало... физических данных!

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Но опускать руки, сдаваться и забывать о мечте – это было не о Винни Джонсе. Он пошел играть за любительский Уэльдстоун и пообещал себе пробиться на вершину. Действия совпали с амбициями – в составе коллектива Винни выиграл любительский чемпионат и кубок Англии.

Перейти в профи не удалось даже после этого, поэтому Винни уехал покорять Швецию. Здесь он снова помог полулюбительскому Хольмсунду выйти на новый уровень, но сравнивать футбол Англии и Швеции было смешно, так что Джонс предпринимает попытку номер два и подписывает контракт с Уимблдоном.

Наконец-то Винни воздалось за все старания. Здесь он быстро становится своим: команда не отличается техникой или зрелищностью, но ее игроки были настолько сверепы и отчаяны, что их стали называть "бандой психов". Сыграть против Уимблдона и покинуть поле без травм было настоящим достижением.

Казалось, у такой команды нет шансов на успех. Но у Винни с партнерами было несколько иное мнение. "Банда психов" совершила сенсацию и взяла Кубок Англии-1988. Эксперты будут называть это "смертью английского футбола", но Винни безразлично. Кубок в руках – самый лучший ответ всем "нежным" скептикам.

Кубковый успех привлек большие клубы. Следующие три года Винни Джонс провел в Лидсе, Шеффилд Юнайтед и даже Челси. Хавбек постоянно играл, но скандальное поведение вне поля мешало строить успешную карьеру. Алкогольные марафоны, вождение в нетрезвом состоянии, драки – жизнь Джонса была далека от скучной.

Кроме того, Винни не чувствует себя комфортно в больших клубах. Удалений стало меньше, в его игре погасли страсть и воинственность. Долго так продолжаться не могло – Джонс вернулся в Уимблдон. Да, здесь условия более скромные, но Винни никогда не играл ради денег. Капитанская повязка и "своя" команда вернули ему огонь, которого боялись не только соперники, но и партнеры по команде. Когда Винни Джонс выходил на поле – футбол и битва до смерти становились тождественными.

6 сезонов, почти 200 матчей, уважение партнеров, страх соперников, безумная любовь болельщиков – именно об этом мечтал Джонс, еще когда был мальчиком и ковал мастерство во дворах и драках.

Репутация не давала шансов на выступления за сборную Англии, но поиграть на уровне сборных ему удалось благодаря валлийским корням. 9 игр за сборную Уэльса – скромное, но яркое воспоминание в карьере Винни-футболиста.

Сезон 1998/99 в должности играющего тренера в КПР стал для 33-летнего Винни Джонса последним в профессиональной карьере. 386 официальных футбольных матчей, 33 гола, 12 удалений и желтая уже через 3 секунды после стартового свистка – Винни и его фанатам есть о чем вспомнить.

Этот парень стал иконой для тех, кто никогда не отступает и предпочитает открытый бой, а не хитроумное противостояние тактик.