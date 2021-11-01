Олександр Шовковський – легенда Динамо, яка мотивувала багатьох дітей мріяти про кар'єру успішного футболіста. Йому вдалося пройти шлях зі школи Динамо до великих футбольних вершин та стати улюбленцем мільйонів українських шанувальників футболу.

Кар'єра Шовковського сповнена не лише трофеями та рекордами. Йому доволилося проходити через болючі падіння та навіть стати ворогом нації. Але непохитний характер та віра в себе допомогли йому подолати труднощі та вибороти місце серед найкращих футболістів в історії України.

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Місце у воротах за капітанську пов'язку

У школу Динамо Шовковський прийшов у 8 років, але приміряв футболку голкіпера лише через два роки. Спочатку Сашко грав у нападі та навіть дуже багато забивав.

Але коли команду очолив Анатолій Крощенко, то помітив, що в хлопця низька стартова швидкість, без якої перспектив у нападі не буває. Він переконав Сашка стати на ворота. Були образи та навіть сльози.

Досвідчений фахівець не хотів насильно переламувати характер хлопця, тому запропонував йому: "Станеш у ворота – отримаєш капітанську пов'язку". Лідерські якості Шовковського взяли гору – він прийняв пропозицію та дуже швидко освоїв основи воротарського ремесла.

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Дебют в основі Динамо

Шлях Шовковського у дорослий футбол був доволі пологим. На юнацькому рівні він ставав чемпіоном Союзу, а потім з однокласниками потрапив у Динамо-2.

У 1994 році київське Динамо очолив Йожеф Сабо. Він прийшов на місце Михайла Фоменка, якому не пробачили виліт з Кубка України. Клуб став власністю Григорія Суркіса, який почав прощатися з багатьма виконавцями. Сабо мусив формувати команду з перспективної молоді, серед якої був і Шовковський.

У свої 19 Олександр дебютував не лише в чемпіонаті України, а й в матчі Ліги чемпіонів, ставши наймолодшим українським голкіпером турніру найкращих європейських команд.

Доленосний прихід Лобановського

У 1997 році у київське Динамо повернувся Метр – Валерій Васильович Лобановський. Для кар'єри молодого Шовковського його прихід мав велике значення.

Валерій Васильович мені завжди говорив: воротар на полі, щоб виручати. Не стояти і просто ловити м'ячі, а виручати, – буде пригадувати Шовковський.

У перший сезон після повернення Лобановського Динамо виграло чемпіонат та кубок, а знущання над зірковою Барселоною стало апогеєм генія великого тренера.

Саме Лобановський дав Шовковському непохитну впевненість, яка стала міцним фундаментом для його яскравої кар'єри, а сам Сашко поступово перетворювався на одного з найкращих голкіперів світу.

Випробування Словенією

"Сашко, де ти гуляв?". Цей вислів знає кожен український шанувальник футболу. 13 листопада 1999 року стався момент, який буде найбільшим випробуванням у кар'єрі голкіпера.

У матчі відбору на Євро-2000 іменитий воротар невдало вибив м'яч у центр поля. Міленко Ачімовіч зумів прийняти м'яч та влучити у ворота з дальної дистанції – 2:1 на користь словенців. Шовковський стрімголов мчав назад у ворота, але рятувати ситуацію було вже пізно.

Помилка голкіпера коштувала "жовто-синім" путівки на Євро. Шовковському довелося вислухати на свою адресу багато критики та претензій. Після такого зламатися міг би будь-хто, але не він. Він зумів витримати навіть цей удар.

ЧС-2006

Вихід на Мундіаль команди Блохіна став справжнім національним святом. Уся країна сподівалася, що Шевченку та компанії вдасться показати у Німеччині все, на що вони спроможні.

На чемпіонаті світу-2006 Україні вдалося не лише подолати груповий етап, а й дійти в 1/4 фіналу, де ми поступилися майбутнім чемпіонам світу – Італії.

Але ніщо й ніколи не затьмарить яскравої серії пенальті проти Швейцарії. Після промаху Шевченка здавалося, що наші шанси пройти далі зазнали серйозного удару. Але в наших воротах був Шовковський, який "був спокійним, неначе озеро". Легенді Динамо вдалося стати єдиним голкіпером в історії чемпіонату світу, який не пропустив у серії післяматчевих пенальті жодного гола, а переглядати, як Сашко вбиває мрію швейцарців, ніколи не набридне.

Вічно перший

Бували моменти, коли Шовковський на деякий час втрачав місце в основі. Рева, Луценко, Богуш, Рибка, Бойко, Коваль, Рудько – усім цим голкіперам вдалося зробити неможливе: відвоювати місце у складі в самого Шовковського.

Здебільшого це ставалося через травми, яких у кар'єрі голкіпера було вдосталь. Втім, завдяки професіоналізму та відповідальному ставленню до роботи йому вдалося завершити кар'єру перед самим 42-річчям.

Але хто б не був у воротах Динамо, для трибун існує лише один "вічно перший" – Олександр Шовковський. Голкіпер, який пори безліч пропозицій присвятив усю свою кар'єру рідному клубу та зумів подарувати глядачам та вболівальникам багато щасливих моментів.