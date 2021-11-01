Александр Шовковский – легенда Динамо, которая мотивировала многих детей мечтать о карьере успешного футболиста. Ему удалось пройти путь со школы Динамо к большим футбольным вершинам и стать любимцем миллионов украинских поклонников футбола.

Карьера Шовковского полна не только трофеев и рекордов. Ему пришлось проходить через болезненные падения и даже стать врагом нации. Но непоколебимый характер и вера в себя помогли ему преодолеть трудности и завоевать место среди лучших футболистов в истории Украины.

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Место в воротах за капитанскую повязку

В школу Динамо Шовковский пришел в 8 лет, но примерил футболку голкипера лишь через два года. Сначала Саша играл в нападении и даже очень много забивал.

Но когда команду возглавил Анатолий Крощенко, то заметил, что у парня низкая стартовая скорость, без которой перспектив в нападении не бывает. Он убедил Сашу стать на ворота. Были обиды и даже слезы.

Опытный специалист не хотел насильно переламывать характер парня, поэтому сказал ему: "Станешь в ворота – получишь капитанскую повязку". Лидерские качества Шовковского взяли верх – он принял предложение и очень быстро освоил основы вратарского ремесла.

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Дебют в основе Динамо

Путь Шовковского во взрослый футбол был достаточно пологим. На юношеском уровне он становился чемпионом Союза, а затем с одноклассниками попал в Динамо-2.

В 1994 году киевское Динамо возглавил Йожеф Сабо. Он пришел на место Михаила Фоменко, которому не простили вылет из Кубка Украины. Клуб стал собственностью Григория Суркиса, начавшего прощаться со многими исполнителями. Сабо должен был формировать команду из перспективной молодежи, среди которой был и Шовковский.

В свои 19 Александр дебютировал не только в чемпионате Украины, но и в матче Лиги чемпионов, став самым молодым украинским голкипером турнира лучших европейских команд.

Судьбоносный приход Лобановского

В 1997 году в киевское Динамо вернулся Мэтр – Валерий Васильевич Лобановский. Для карьеры молодого Шовковского его приход имел большое значение.

Валерий Васильевич мне всегда говорил: вратарь на поле, чтобы выручать. Не стоять и просто ловить мячи, а выручать – будет вспоминать Шовковский.

В первый сезон после возвращения Лобановского Динамо выиграло чемпионат и кубок, а издевательство над звездной Барселоной стало апогеем гения великого тренера.

Именно Лобановский дал Шовковскому непоколебимую уверенность, которая стала крепким фундаментом для его яркой карьеры, а сам Саша постепенно превращался в одного из лучших вратарей мира.

Испытание Словенией

"Саша, где ты гулял?". Это выражение знает каждый украинский поклонник футбола. 13 ноября 1999 года произошел момент, который станет самым большим испытанием в карьере голкипера.

В матче отбора на Евро-2000 именитый вратарь неудачно выбил мяч в центр поля. Миленко Ачимович сумел принять мяч и поразить ворота с дальней дистанции – 2:1 в пользу словенцев. Шовковский стремглав мчался обратно в ворота, но спасать ситуацию было уже поздно.

Ошибка голкипера стоила "желто-синим" путевок на Евро. Шовковскому пришлось выслушать в свой адрес много критики и претензий. После такого сломаться мог бы кто угодно, но не он. Он смог выдержать даже этот удар.

ЧС-2006

Выход на Мундиаль команды Блохина стал настоящим национальным праздником. Вся страна надеялась, что Шевченко и компании удастся показать в Германии все, на что они способны.

На чемпионате мира-2006 Украине удалось не только преодолеть групповой этап, но и дойти до 1/4 финала, где мы уступили будущим чемпионам мира – Италии.

Но ничто и никогда не затмит яркую серию пенальти против Швейцарии. После промаха Шевченко казалось, что наши шансы пройти дальше потерпели серьезный удар. Но в наших воротах был Шовковский, который "был спокойным, как озеро". Легенде Динамо удалось стать единственным голкипером в истории чемпионата мира, не пропустившим в серии послематчевых пенальти ни одного гола, а просматривать, как Саша убивает мечту швейцарцев, никогда не надоест.

Вечно первый

Бывали моменты, когда Шовковский на время терял место в основе. Рева, Луценко, Богуш, Рыбка, Бойко, Коваль, Рудько – всем этим голкиперам удалось сделать невозможное: отвоевать место в составе у самого Шовковского.

В основном это происходило из-за травм, которых в карьере голкипера было достаточно. Однако благодаря профессионализму и ответственному отношению к работе ему удалось завершить карьеру перед самым 42-летием.

Но кто бы ни был в воротах Динамо, для трибун существует только один "вечно первый" – Александр Шовковский. Голкипер, который несмотря на выгодные предложения посвятил всю свою карьеру родному клубу и сумел подарить зрителям и болельщикам много счастливых моментов.