Віталій Хмельницький

Майбутня зірка київського Динамо та збірної СРСР з'явилася на світ у Запорізькій області. Батько Віталія зник під час війни, а мати з п'ятьма дітьми переїхала у Маріуполь. Там хлопець провів футбольну юність, однак у 18-річному віці отримав запрошення у донецький Шахтар. Учасник чемпіонату світу-1970, 4-разовий чемпіон СРСР, один з головних жартівників київського Динамо. Згодом успішно реалізував себе у якості дитячого тренера.

Віталій Хмельницький (праворуч) / фото з архіву Віктора Перегняка

Валентин Дзіоба

Виступав за головну команду Маріуполя з 60-их по 80-ті під різними назвами: Азовець, Металург та Новатор. Не дивно, що саме Дзіоба є рекордсменом маріупольського клубу за кількістю проведених матчів (449) і голів (107). Після завершення активних виступів зайнявся тренерською діяльністю. Навіть у свої 74 роки продовжує працювати в Академії ФК Маріуполь, де виховує молоде покоління.

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Сергій Балтача

Народився у Маріуполі, там і почав займатися футболом. У 14-річному віці переїхав до Харкова, де навчався у тамтешньому спортінтернаті. Далі були Металіст та Динамо, у складі якого Балтача виграв ледве не усі можливі трофеї, зокрема, і Кубок володарів Кубків у 1986-му. Здобув безліч нагород на юнацькому рівні, згодом став бронзовим призером Олімпіади (1980), віце-чемпіоном Європи (1988) та виступав на чемпіонаті світу (1982). У 1988-му переїхав у Британію, де грав за Іпсвіч і де мешкає нині.

Сергій Балтача у складі Іпсвіча / фото з соцмереж

Олександр Гайдаш

Ще один уродженець Маріуполя, який став зіркою за межами рідного міста. Кілька разів повертався у рідні краї, проте по праву вважається символом сімферопольської Таврії і одним з найкращих футболістів кримської команди в її історії. Грав у збірній України і є одним з головних голеадорів української Вищої ліги. Все ще входить у топ-10 цього списку з 95 голами в "еліті".

Олександр Радченко

Народився і розпочинав свій футбольний шлях у Маріуполі, хоча головних висот досягнув у складі київського Динамо, куди потрапив за рекомендацією Ігоря Бєланова. Чемпіонство, виступи за національну команду та досвід у єврокубках – все це Радченко здобув у столиці. Разом з тим, на початку 90-х грав за Азовець та Металург і загалом провів понад сотню матчів у головній команді Маріуполя, щоправда більшість з них минули у Другій лізі. В елітному дивізіоні за приазовську команду не виступав.

Олександр Радченко / фото з соцмереж

Степан Молокуцько

Його називали одним з найталановитіших українських футболістів свого покоління. Дебютував за Металург у 17-річному віці і через деякий час виріс у головну зірку команди. Стабільно викликався у молодіжну збірну України. Мав особливе гольове чуття. Трагічно загинув у ДТП. Степану назавжди залишиться 23.

Денис Кожанов

Майбутній гравець збірної України розпочав свій футбольний шлях у маріупольських ДЮСШ-3 та Іллічівці. На професійному рівні у Маріуполі Кожанов виступав аж через десятиліття, коли влітку 2011-го підписав контракт з Іллічівцем. Змінив майже десяток команд у своїй кар'єрі, однак справжньою легендою став у протилежному кінці країни. Кожанов – футбольна ікона для Львова і Карпат. Навіть у свої 34 він беззаперечний лідер команди і один з найкращих гравців Другої ліги.

Денис Кожанов / фото Карпати

Ігор Тищенко

Переїхав у Маріуполь, коли йому виповнилося 5 років. У місті, що стало для Ігоря рідним, розпочав займатися футболом. Виступав за Іллічівець-2 у Другій лізі, пізніше за команду U-21, а згодом і в УПЛ у складі першої команди. Загалом за Маріуполь провів понад 200 матчів і за цей час встиг змінити півдесятка позицій на полі, демонструючи неабиякий рівень універсалізму. Після прощання з головною командою міста Тищенко перебрався у друголіговий маріупольський Яруд, де виступає дотепер.

Дмитро Мишньов

Нинішній капітан Маріуполя переїхав на берег Азова у 16-річному віці після виступів у чорноморському Моноліті. Відтоді футбольне життя Дмитра пов'язане виключно з Маріуполем. Мишньов пройшов з командою усі можливі етапи: від ДЮФЛ до гола у єврокубках. Швидкий, витривалий, харизматичний. У свої 27 Дмитро Мишньов – вже легенда маріупольського футболу.

Дмитро Мишньов (ліворуч) / фото АЗ

Микола Шапаренко

Одна з головних зірок сучасного українського футболу вирушила у Маріуполь в 11-річному віці. З ранніх років вважався великим талантом. Один з перших тренерів Миколи, Едуард Хавров, який залучав хлопця до ігор "молодіжки" Іллічівця ще у 16 років, відзначав дві особливі риси Шапаренка: техніка та відсутність страху брати гру на себе. Незабаром Микола дебютував у Прем'єр-лізі і став одним з наймолодших гравців в історії елітного дивізіону. У 2017-му Шапаренко підписав контракт з Динамо, з яким встиг виграти чемпіонство і здобути статус головного таланту країни.