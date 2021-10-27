Відомі вихованці маріупольського футболу: від Хмельницького до Шапаренка
На берегах Азова народжувалися, робили перші кроки і зростали безліч талановитих виконавців, які грали на чемпіонатах світу, ставали чемпіонами різних країн та писали велику футбольну історію. Футбол24 згадує знакових вихованців маріупольського футболу.
Віталій Хмельницький
Майбутня зірка київського Динамо та збірної СРСР з'явилася на світ у Запорізькій області. Батько Віталія зник під час війни, а мати з п'ятьма дітьми переїхала у Маріуполь. Там хлопець провів футбольну юність, однак у 18-річному віці отримав запрошення у донецький Шахтар. Учасник чемпіонату світу-1970, 4-разовий чемпіон СРСР, один з головних жартівників київського Динамо. Згодом успішно реалізував себе у якості дитячого тренера.
Віталій Хмельницький (праворуч) / фото з архіву Віктора Перегняка
Валентин Дзіоба
Виступав за головну команду Маріуполя з 60-их по 80-ті під різними назвами: Азовець, Металург та Новатор. Не дивно, що саме Дзіоба є рекордсменом маріупольського клубу за кількістю проведених матчів (449) і голів (107). Після завершення активних виступів зайнявся тренерською діяльністю. Навіть у свої 74 роки продовжує працювати в Академії ФК Маріуполь, де виховує молоде покоління.
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Сергій Балтача
Народився у Маріуполі, там і почав займатися футболом. У 14-річному віці переїхав до Харкова, де навчався у тамтешньому спортінтернаті. Далі були Металіст та Динамо, у складі якого Балтача виграв ледве не усі можливі трофеї, зокрема, і Кубок володарів Кубків у 1986-му. Здобув безліч нагород на юнацькому рівні, згодом став бронзовим призером Олімпіади (1980), віце-чемпіоном Європи (1988) та виступав на чемпіонаті світу (1982). У 1988-му переїхав у Британію, де грав за Іпсвіч і де мешкає нині.
Сергій Балтача у складі Іпсвіча / фото з соцмереж
Олександр Гайдаш
Ще один уродженець Маріуполя, який став зіркою за межами рідного міста. Кілька разів повертався у рідні краї, проте по праву вважається символом сімферопольської Таврії і одним з найкращих футболістів кримської команди в її історії. Грав у збірній України і є одним з головних голеадорів української Вищої ліги. Все ще входить у топ-10 цього списку з 95 голами в "еліті".
Олександр Радченко
Народився і розпочинав свій футбольний шлях у Маріуполі, хоча головних висот досягнув у складі київського Динамо, куди потрапив за рекомендацією Ігоря Бєланова. Чемпіонство, виступи за національну команду та досвід у єврокубках – все це Радченко здобув у столиці. Разом з тим, на початку 90-х грав за Азовець та Металург і загалом провів понад сотню матчів у головній команді Маріуполя, щоправда більшість з них минули у Другій лізі. В елітному дивізіоні за приазовську команду не виступав.
Олександр Радченко / фото з соцмереж
Степан Молокуцько
Його називали одним з найталановитіших українських футболістів свого покоління. Дебютував за Металург у 17-річному віці і через деякий час виріс у головну зірку команди. Стабільно викликався у молодіжну збірну України. Мав особливе гольове чуття. Трагічно загинув у ДТП. Степану назавжди залишиться 23.
Денис Кожанов
Майбутній гравець збірної України розпочав свій футбольний шлях у маріупольських ДЮСШ-3 та Іллічівці. На професійному рівні у Маріуполі Кожанов виступав аж через десятиліття, коли влітку 2011-го підписав контракт з Іллічівцем. Змінив майже десяток команд у своїй кар'єрі, однак справжньою легендою став у протилежному кінці країни. Кожанов – футбольна ікона для Львова і Карпат. Навіть у свої 34 він беззаперечний лідер команди і один з найкращих гравців Другої ліги.
Денис Кожанов / фото Карпати
Ігор Тищенко
Переїхав у Маріуполь, коли йому виповнилося 5 років. У місті, що стало для Ігоря рідним, розпочав займатися футболом. Виступав за Іллічівець-2 у Другій лізі, пізніше за команду U-21, а згодом і в УПЛ у складі першої команди. Загалом за Маріуполь провів понад 200 матчів і за цей час встиг змінити півдесятка позицій на полі, демонструючи неабиякий рівень універсалізму. Після прощання з головною командою міста Тищенко перебрався у друголіговий маріупольський Яруд, де виступає дотепер.
Дмитро Мишньов
Нинішній капітан Маріуполя переїхав на берег Азова у 16-річному віці після виступів у чорноморському Моноліті. Відтоді футбольне життя Дмитра пов'язане виключно з Маріуполем. Мишньов пройшов з командою усі можливі етапи: від ДЮФЛ до гола у єврокубках. Швидкий, витривалий, харизматичний. У свої 27 Дмитро Мишньов – вже легенда маріупольського футболу.
Дмитро Мишньов (ліворуч) / фото АЗ
Микола Шапаренко
Одна з головних зірок сучасного українського футболу вирушила у Маріуполь в 11-річному віці. З ранніх років вважався великим талантом. Один з перших тренерів Миколи, Едуард Хавров, який залучав хлопця до ігор "молодіжки" Іллічівця ще у 16 років, відзначав дві особливі риси Шапаренка: техніка та відсутність страху брати гру на себе. Незабаром Микола дебютував у Прем'єр-лізі і став одним з наймолодших гравців в історії елітного дивізіону. У 2017-му Шапаренко підписав контракт з Динамо, з яким встиг виграти чемпіонство і здобути статус головного таланту країни.