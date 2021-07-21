Збірна України не включила у заявку на Олімпійські ігри у Токіо легкоатлетку Ольгу Ляхову та втратила одну ліцензію.

29-річна бігунка на дистанції 800 метрів успішно відібралася на ОІ-2020, виконавши необхідний норматив на етапі Діамантової ліги в Парижі у 2019 році, однак не виступить на найголовнішому планетарному спортивному форумі. Про це повідомляє Суспільне.

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Федерація легкої атлетики не включила Ольгу Ляхову у склад олімпійської збірної України через нещодавні пологи. За три місяці до Олімпіади, у травні 2021-го, спортсменка народила доньку. І була змушена пропустити чемпіонат України, що відбувся у червні в Луцьку, адже не встигла набрати оптимальні кондиції.

Атлети можуть вирушити на Олімпійські ігри, оминувши участь у національному турнірі, якщо вони виконали олімпійський норматив і їхню кандидатуру до команди подала Головна тренерська рада. Ляхова показала прохідний результат, однак тренерська рада її не підтримала. Бігунка зазначає, що була готова виступити на Іграх у Токіо і хотіла своїм прикладом змотивувати всіх матерів.

Зауважимо, Ольга Ляхова завоювала дві золоті нагороди на Європейських іграх у Мінську, а у 2020-му тріумфувала на чемпіонаті України. Легкоатлетка була головною надією країни на медаль Олімпіади у змаганнях з бігу на дистанції 800 метрів. Збірна України не змогла знайти їй заміну, тому не використає одну з олімпійських ліцензій.

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