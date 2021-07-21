Сборная Украины не включила в заявку на Олимпийские игры в Токио легкоатлетку Ольгу Ляхову и потеряла одну лицензию.

29-летняя бегунья на дистанции 800 метров успешно отобралась на ОИ-2020, выполнив необходимый норматив на этапе Бриллиантовой лиги в Париже в 2019 году, однако не выступит на главном планетарном спортивном форуме. Об этом сообщает Суспільне.

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Федерация легкой атлетики не включила Ольгу Ляхову в состав олимпийской сборной Украины из-за недавних родов. За три месяца до Олимпиады, в мае 2021-го, спортсменка родила дочь. И была вынуждена пропустить чемпионат Украины, который состоялся в июне в Луцке, ведь не успела набрать оптимальные кондиции.

Атлеты могут отправиться на Олимпийские игры, минуя участие в национальном турнире, если они выполнили олимпийский норматив и их кандидатуру в команду подал Главный тренерский совет. Ляхова показала проходной результат, однако тренерский совет ее не поддержал. Бегунья отмечает, что была готова выступить на Играх в Токио и хотела своим примером мотивировать всех матерей.

Отметим, Ольга Ляхова завоевала две золотые награды на Европейских играх в Минске, а в 2020-м триумфовала на чемпионате Украины. Легкоатлетка была главной надеждой страны на медаль Олимпиады в беге на дистанции 800 метров. Сборная Украины не смогла найти ей замену, поэтому не использует одну из олимпийских лицензий.

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