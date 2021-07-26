Всесвітнє агентство з тестування заборонило атлетці брати участь в змаганнях, повідомляє ІТА.

Українського боксера спіймали на допінгу – катастрофічні наслідки

У допінг-пробі Юлії Єлістратової знайшли заборонені речовини. Спортсменку підозрюють у вживанні препарату еритропоетин. Українка може провести другий аналіз проби і оскаржити рішення про тимчасове відсторонення у Спортивному арбітражному суді.

Зауважимо, у вівторок, 27 липня, Єлістратова повинна була стартувати в Токіо, однак не зможе цього зробити. Для 33-річної атлетки це могли бути четверті Олімпійські ігри в кар'єрі.

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