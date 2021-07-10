Український боксер Євген Барабанов відсторонений від Олімпійських ігор у Токіо через позитивний тест на заборонені речовини.

За порушення антидопінгових правил йому також заборонили брати участь у змаганнях протягом 2-х років, повідомляє Suspilne.

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У січні 2021-го Євген Барабанов провалив допінг-тест, однак встиг виступити на Європейському ліцензійному турнірі, де не зміг відібратися на Олімпіаду. Путівку на Ігри він отримав після перерозподілу квот за рейтингом Boxing Task Force (Незалежна комісія Олімпійського комітету).

Однак 26 червня Національний антидопінговий центр України повідомив українську Федерацію боксу про те, що 27-річний Барабанов порушив антидопінгові правила. За це його виключили із заявки на ОІ-2020. Таким чином, Україна втратила одну із шести олімпійських ліцензій в боксі. Нашу країну представлятимуть п'ятеро: Анна Лисенко, Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк та Цотне Рогава.

Зауважимо, на Олімпіаді також не виступить триразовий чемпіон Європи – важкоатлет Дмитро Чумак. Його звинувачують у порушенні одразу трьох пунктів антидопінгових правил: вживання заборонених речовин, спроба підкупу допінг-офіцера та відхилення від здачі допінг-проб.

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