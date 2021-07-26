Всемирное агентство по тестированию запретило атлетке участвовать в соревнованиях, сообщает ІТА.

Украинского боксера поймали на допинге – катастрофические последствия

В допинг-пробе Юлии Елистратовой нашли запрещенные вещества. Спортсменку подозревают в употреблении препарата эритропоэтин. Украинка может провести второй анализ пробы и обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде.

Отметим, во вторник, 27 июля, Елистратова должна была стартовать в Токио, однако не сможет этого сделать. Для 33-летней атлетки это могли быть четвертые Олимпийские игры в карьере.

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