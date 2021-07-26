Украинская спортсменка отстранена от Олимпиады из-за допинга
Триатлонистка сборной Украины Юлия Елистратова пропустит Олимпийские игры в Токио.
Всемирное агентство по тестированию запретило атлетке участвовать в соревнованиях, сообщает ІТА.
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В допинг-пробе Юлии Елистратовой нашли запрещенные вещества. Спортсменку подозревают в употреблении препарата эритропоэтин. Украинка может провести второй анализ пробы и обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде.
Отметим, во вторник, 27 июля, Елистратова должна была стартовать в Токио, однако не сможет этого сделать. Для 33-летней атлетки это могли быть четвертые Олимпийские игры в карьере.
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