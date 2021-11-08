Полтавська Ворскла часів Миколи Павлова – це одна з найбільш яскравих сторінок в історії українського футболу. Під керівництвом іменитого тренера полтавцям вдалося неймовірне – завоювати Кубок України, перервавши 14-річну гегемонію грандів, Динамо та Шахтаря.

Кубковий сезон 2008/09 – це історія про важкий шлях Давида до бою та перемоги над Голіафом. Команда Миколи Павлова важко "пахала" цілий сезон, але жоден гравець навіть близько не уявляв, що кубкова казка матиме хепі-енд.

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Зірка – Ворскла, 1/16 фіналу, 13 вересня 2008 року

Середняк Другої ліги не виглядав тим суперником, який зможе обірвати шлях Ворскли у Кубку України. Втім, фанати команди з Кропивницького чекали на матч з нетерпінням, адже шанс побачити хорошого суперника їм випав вперше за 4 роки.

Микола Павлов поставився до матчу з повною відповідальністю та виставив основний склад. У старті полтавців вийшли одразу 4 збірники: Григорій Ярмаш, Сергій Кравченко (України) та дует з Албанії Дебатік Цуррі і Арменд Даллку.

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Ворскла організувала справжню облогу воріт Максима Кучинського, але забити зуміла лише наприкінці першого тайму – простріл Маркоскі замкнув Ярмаш.

У другому таймі полтавці відверто збавили оберти та на класі утримували рахунок. Створити небезпечні моменти та зрівняти рахунок друголіговій Зірці забракло майстерності – Ворскла прямує в наступний етап.

Оболонь – Ворскла, 1/8 фіналу, 28 жовтня 2008 року

На наступний кубковий матч Микола Павлов знову ставить основний склад. Але якщо Зірка одразу стала грати відвертим другим номером, то пивовари з таким сценарієм не погоджувалися. Підопічні Юрія Максимова одразу захопили ініціативу та навіть відкрили рахунок – Онисько класно відгукнувся на навіс від Куценка.

Холодний душ пішов на користь полтавцям, адже вже через 4 хвилини статус-кво було відновлено. Команди обрали стратегію "атака на атаку", і глядачі мали нагоду спостерігати цікавий та динамічний футбол.

Та це тривало недовго – Кармаліта на фланзі зніс Маркоскі, за що отримав пряму червону картку. Чисельна перевага дозволила Ворсклі контролювати гру на всіх ділянках поля та розкуто діяти у нападі.

Оболонь хоробро захищалася, але наприкінці гри пивовари таки "посипалися". Автогол Лозинського змусив Оболонь йти вперед та виривати нічию, чим суперник двічі скористався та повністю вбив інтригу в поєдинку. 4:1 – розгром Оболоні дарує путівку у чвертьфінал.

Металург Д – Ворскла, 1/4 фіналу, 12 листопада 2008 року

Тренери обидвох команд перед матчем мусили вирішити серйозні кадрові завдання. У Костова через перебір карток "вилетів" головний диспетчер – Рікарду Фернандеш. Шищенко отримав рецидив старої травми, також грати не міг Білозір.

Павлов не міг розраховувати на Ярмаша, а Маркоскі зміг допомогти команді лише в другому таймі. Втім, саме тренер полтавців зуміг краще збалансувати команду, що й принесло йому в підсумку перемогу.

Вже на 2-й хвилині Кравченко відкрив рахунок у грі. Здавалося, що на глядачів чекає справжня гольова феєрія. Але в цьому плані команди відверто розчарували – мінімум гостроти та моментів. Ворскла спокійно грала по рахунку, а донеччани без своїх лідерів так і не змогли нав'язати боротьбу. Результат – нудний матч та мінімальна перемога Ворскли.

Ворскла – Металіст, півфінал, додатковий матч, 13 квітня 2009 року

Не надто яскраве протистояння команд у Харкові сильнішого не виявило (0:0), тому згідно з регламентом змагань Ворскла та Металіст мали зустрітися знову, цього разу – у Полтаві.

Ворскла вважалася аутсайдером поєдинку, але букмекери не врахували бажання підопічних Павлова потішити своїх вболівальників та потрапити у фінал Кубка.

З перших хвилин полтавці захопили ініціативу, а вже на 12-й хвилині Сачко вивів свою команду вперед. Після цього контроль м'яча захопив Металіст, але поперечні комбінації у створенні гольових моментів не допомагали. А Ворскла зробила ставку на швидкі атаки і не прогадала – в середині першого тайму Сачко виграє верхову дуель у Папа Гуйє та подвоює рахунок. У другій половині гри полтавці очікувано притиснулися до своїх воріт, а Металіст так і не зміг знайти ключ до оборонного замка суперника. 2:0 – Ворскла виходить у фінал Кубка України!

Ворскла – Шахтар, фінал, 31 травня 2009 року

До матчу не виникало жодних запитань щодо переможця зустрічі. Шахтар Луческу нещодавно підняв над головою Кубок УЄФА, сподівання на опір гранду від скромної Ворскли виглядали смішними. Але характер Павлова та його команди могли створити чудо.

"Гірники" ще не відійшли від єврокубкової ейфорії, тому показували далеко не найкращу гру. А Ворскла дисципліновано билася на всіх ділянках поля та терпеливо чекала на свою нагоду.

І вона випала. На старті другого тайму полтавці розігнали класну контратаку, фінальним штрихом якої став удар Маркоскі. Пятов на постріл відреагував, але не надто вдало відбив м'яч, що дозволило Сачку у падінні головою забити гол мрії.

Здавалося, що зараз Шахтар "заведеться" та додасть швидкості, але таке випробування стало надто важким для емоційного фону команди. Зіркові футболісти почали нервувати та багато помилятися. В таких умовах "розірвати" дисципліновану Ворсклу було неможливо.

Сенсаційна перемога над Шахтарем подарувала Ворсклі перший трофей в музеї клубу, а українському футболу – красиву та натхненну історію.