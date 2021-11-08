Полтавская Ворскла времен Николая Павлова – это одна из самых ярких страниц в истории украинского футбола. Под руководством именитого тренера полтавчанам удалось невероятное – завоевать Кубок Украины, прервав 14-летнюю гегемонию грандов, Динамо и Шахтера.

Кубковый сезон 2008/09 – это история о тяжелом пути Давида до боя и победе над Голиафом. Команда Николая Павлова тяжело "пахала" целый сезон, но ни один игрок даже близко не представлял, что кубковая сказка будет иметь хеппи-энд.

Братья Пасичи: разница в 15 минут, особенные номера и единственная разлука

Зирка – Ворскла, 1/16 финала, 13 сентября 2008 года

Середняк Второй лиги не выглядел соперником, который сможет оборвать путь Ворсклы в Кубке Украины. Впрочем, фанаты команды из Кропивницкого ждали матча с нетерпением, ведь шанс увидеть хорошего соперника им выпал впервые за 4 года.

Николай Павлов отнесся к матчу с полной ответственностью и выставил основной состав. В старте полтавчан вышли сразу 4 сборника: Григорий Ярмаш, Сергей Кравченко (Украина) и дуэт из Албании Дебатик Цурри и Арменд Даллку.

Parimatch – драйвер развития украинского спорта. В портфеле партнерских проектов бренда – восемь клубов представителей УПЛ (Шахтер, Десна, Мариуполь, Львов, Верес, Черноморец, Металлист 1925, Днепр-1), Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.



Parimatch является лауреатом большого количества мировых и всеукраинских премий: SBC awards, Effie Awards, Человек Года и других. Бренд активно развивает социальные проекты в рамках деятельности фонда Parimatch Foundation.

Ворскла организовала настоящую осаду ворот Максима Кучинского, но забить сумела только в конце первого тайма – прострел Маркоски замкнул Ярмаш.

Во втором тайме полтавчане откровенно сбавили обороты и на классе удерживали счет. Создать опасные моменты и сравнить счет второлиговой Зирке не хватило мастерства – Ворскла идет в следующий этап.

Оболонь – Ворскла, 1/8 финала, 28 октября 2008 года

На следующий кубковый матч Николай Павлов снова ставит основной состав. Но если Зирка сразу стала играть откровенным вторым номером, то пивовары с таким сценарием не соглашались. Подопечные Юрия Максимова сразу же захватили инициативу и даже открыли счет – Онысько классно отозвался на навес от Куценко.

Холодный душ пошел на пользу полтавчанам, ведь уже через 4 минуты статус-кво был восстановлен. Команды выбрали стратегию "атака на атаку", и зрители имели возможность наблюдать интересный и динамичный футбол.

Но это продолжалось недолго – Кармалита на фланге снес Маркоски, за что получил прямую красную карточку. Численное преимущество позволило Ворскле контролировать игру на всех участках поля и раскрепощенно действовать в нападении.

Оболонь храбро защищалась, но в конце игры пивовары все-таки "посыпались". Автогол Лозинского заставил Оболонь идти вперед и вырывать ничью, чем соперник воспользовался дважды и полностью убил интригу в поединке. 4:1 – разгром Оболони дарит путевку в четвертьфинал.

Металлург Д – Ворскла, 1/4 фінала, 12 ноября 2008 года

Тренеры обеих команд перед матчем должны были решить серьезные кадровые задачи. У Костова из-за перебора карт "вылетел" главный диспетчер – Рикарду Фернандеш. Шищенко получил рецидив старой травмы, также играть не мог Билозир.

Павлов не мог рассчитывать на Ярмаша, а Маркоски смог помочь команде только во втором тайме. Впрочем, именно тренер полтавчан сумел лучше сбалансировать команду, что принесло ему в итоге победу.

Уже на 2-й минуте Кравченко открыл счет в игре. Казалось, что зрителей ждет настоящая голевая феерия. Но в этом плане команды откровенно разочаровали – минимум остроты и моментов. Ворскла спокойно играла по счету, а дончане без своих лидеров так и не смогли навязать борьбу. Результат – скучный матч и минимальная победа Ворсклы.

Ворскла – Металлист, полуфинал, дополнительный матч, 13 апреля 2009 года

Не слишком яркое противостояние команд в Харькове сильнейшего не выявило (0:0), поэтому согласно регламенту соревнований Ворскла и Металлист должны встретиться снова, на этот раз – в Полтаве.

Ворскла считалась аутсайдером поединка, но букмекеры не учли желание подопечных Павлова порадовать своих болельщиков и попасть в финал Кубка.

С первых минут полтавчане захватили инициативу, а уже на 12-й минуте Сачко вывел свою команду вперед. После этого контроль мяча захватил Металлист, но поперечные комбинации в создании голевых моментов не помогали. А Ворскла сделала ставку на быстрые атаки и не прогадала – в середине первого тайма Сачко выигрывает верховую дуэль у Папа Гуйе и удваивает счет. Во второй половине игры полтавчане ожидаемо прижались к своим воротам, а Металлист так и не смог найти ключ к оборонному замку соперника. 2:0 – Ворскла выходит в финал Кубка Украины!

Ворскла – Шахтер, финал, 31 мая 2009 года

До матча не возникало вопросов относительно победителя встречи. Шахтер Луческу недавно поднял над головой Кубок УЕФА, надежды на сопротивление гранду от скромной Ворсклы выглядели смешными. Но характер Павлова и его команды могли сотворить чудо.

"Горняки" еще не отошли от еврокубковой эйфории, поэтому показывали далеко не лучшую игру. А Ворскла дисциплинированно билась на всех участках поля и терпеливо ждала своего случая.

И она выпал. На старте второго тайма полтавчане разогнали классную контратаку, финальным штрихом которой стал удар Маркоски. Пятов на выстрел отреагировал, но не слишком удачно отразил мяч, что позволило Сачку в падении головой забить гол мечты.

Казалось, сейчас Шахтер "заведется" и прибавит в скорости, но такое испытание стало слишком тяжелым для эмоционального фона команды. Звездные футболисты начали нервничать и много ошибаться. В таких условиях "разорвать" дисциплинированную Ворсклу было невозможно.

Сенсационная победа над Шахтером подарила Ворскле первый трофей в музее клуба, а украинскому футболу – красивую и вдохновенную историю.