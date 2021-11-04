Однією з головних братерських пар українського футболу є Геннадій та Євген Пасічі. Цьогоріч брати возз'єдналися у Рівному (вже вдруге) і є ключовими виконавцями у складі команди Юрія Вірта.

Геннадій та Євген Пасічі народилися у Дніпродзержинську (тепер – Кам’янське), що на Дніпропетровщині 13 липня 1993-го. Першим з'явився на світ Геннадій – він на 15 хвилин старший за Євгена. Обидва розпочали займатися футболом у рідному місті, а у 2006-му переїхали в обласний центр у команду під назвою Інтер.

Вже через п'ять років хлопці підписали перший професійний контракт з Дніпром, щоправда, пробитися у головну команду міста не змогли, в основному, виступаючи за дубль. Саме тоді народилася цікава традиція Пасічів.

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Брати Пасічі / фото Олімпік

Ще в дублі Дніпра взяли собі 41 та 42 номери. Ми їх навіть не обирали – нам просто дали вільні. А в усіх наступних командах ми беремо свідомо такі цифри. В Нафтовику, Вересі та Олімпіку вони були вакантними, – розповідає Геннадій.

Щоправда, влітку 2020-го традицію було перервано. Геннадій повернувся у Рівне, проте не взяв вакантний №41. "Обрав 17, оскільки ця цифра для мене теж важлива. У 2017-му я одружився, тому вперше змінив традицію", – пояснює Геннадій.

Ще одна фішка братів, яку довелося перервати – синхронні переходи. Пасічі разом виступали до лютого 2020-го, поки Геннадій не переїхав у Карпати, а Євген залишився в Олімпіку. Влітку вони готувалися до першої офіційної зустрічі один проти одного. Проте через зняття Карпат з чемпіонату матч таки не відбувся.

Без брата дуже важко. Навіть батьки та знайомі кажуть, що не можна розлучати братів. Я звик постійно бути з Євгеном. Наприклад, у Києві ми жили поруч – буквально на відстані 200 метрів. Умовно кажучи, брата замінити складно, яким би дружнім не був колектив.

Зараз у Рівному Пасічі мешкають окремо. Євген – на базі, а Геннадій – у місті з дружиною. Однак хлопці майже усі вихідні проводять разом.

У заявці Вересу є ще одна пара братів – Шестакови. Та якщо Михайло є одним з лідерів команди, то Сергій поки не дебютував за рівнян і тільки відновлюється після травми. Зрештою, у заявці на суботній матч з Інгульцем перебували два дуети братів: Пасічі у старті, Шестакови у заміні. "У команді раніше жартували, що ми четверо повинні виходити в основі і розташовуватися на флангах. Мовляв, за таких умов Верес усіх розриватиме", – каже Геннадій Пасіч.

Святкування Вереса / фото Верес

Брати-близнюки це завжди квест на впізнаваність. Розрізнити Геннадія та Євгена можуть не всі: "Футболісти як правило нас розрізняють, а от з тренерами бувало всяке. Насправді, якщо уважно придивитися, то ми – різні. До того ж я одружений і маю татуювання, а Євген – ні", – розповідає Геннадій.

В обох братів яскраві спогади про дитинство. Запевняють, що вдома не часто грали у футбол, зате батьки мали інші турботи: "В однокімнатній квартирі не сильно розженешся. Однак батькам постійно доводилося купувати нам взуття – дуже швидко його "вбивали".

Брати неодноразово розповідали про особливий зв'язок, що їх пов'язує.

Особливо на тренуваннях такі речі проявляються – Євген забігає, а я розумію, що можна йому закинути на хід чи вивести на ударну позицію. Ми справді відчуваємо одне одного, – розповідає Геннадій.

Навіть, якщо брати перебувають на відстані, то зідзвонюються майже кожного дня: "Дуже рідко бувають такі дні, коли ми не говоримо. В такому разі обов’язково переписуємося. А ще традиційно спілкуємося після кожного матчу", – каже Геннадій.

Брати Пасічі / фото з архіву братів Пасічів

Верес – особливий клуб для Євгена та Геннадія. Саме у цій команді вони дебютували в УПЛ у 2017-му. Після невеликої паузи вони знову захищають червоно-чорні кольори. У нещодавньому матчі з Чорноморцем брати навіть організували переможний гол. Геннадій виконав простріл з лівого флангу, а Євген у дотик відправив м'яч у ціль. Ідеальне взаєморозуміння!

Свої особливі відносини Пасічі перенесли і за межі поля. Кажуть, що у майбутньому задумуються про спільний проект. Буде це футбол, бізнес чи якась інша діяльність – говорити рано. Проте обидва переконують, що бачать себе у перспективі лише пліч-о-пліч у будь-якій сфері.