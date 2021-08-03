За підсумками півфінальних виступів одразу два українські борці змагатимуться у фіналі Олімпіади у Токіо. Парвіз Насібов (у вазі до 67 кг), незважаючи на сумнівне суддівство, здолав єгиптянина Могаммеда Ібрагіма Ель-Саєда, зробивши неймовірний камбек з рахунку 0:6 до 7:6. Жан Беленюк (у вазі до 87 кг) переміг хорвата Івана Гуклека – 7:1.

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"У мене сльози. Я пройшов дуже важку дорогу до цих Олімпійських ігор. Мене батьки вдома чекають, переживають більше, ніж я. Це такі сльози, які я не можу стримати. Спасибі величезне всій Україні – великий привіт. Я люблю свою країну. Все це для України.

План Бога написаний. Хоч 150 суддів будуть, ви все знаєте, у нас немає такого фінансування, щоб нас тягнули. Нам такого і не потрібно – Україна сильний народ. Ми виграли. Я вийшов після поєдинку і у мене сил, ніби ніхто й не відбирав. Але це поєдинок, зі мною був дворазовий чемпіон світу. Він дуже хороший хлопець, ми давно одне одного знаємо. Сили є. Що може бути краще? Нічого. Вище за Олімпійські ігри нічого немає", – сказав Насібов в ефірі UA:Перший.

Зауважимо, українська борчиня Ірина Коляденко не змогла побороти у півфіналі чемпіонку світу Айсулу Тининбекову. Вона позмагається за бронзу.

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