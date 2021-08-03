По итогам полуфинальных выступлений сразу двое украинских борцов будут соревноваться в финале Олимпиады в Токио. Парвиз Насибов (в весе до 67 кг), несмотря на сомнительное судейство, одолел египтянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Сайеда, сделав невероятный камбэк со счета 0:6 до 7:6. Жан Беленюк (в весе до 87 кг) победил хорвата Ивана Хуклека – 7:1.

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"У меня слезы. Я прошел очень тяжелую дорогу к этим Олимпийским играм. Меня родители дома ждут, переживают больше, чем я. Это такие слезы, какие я не могу сдержать. Спасибо огромное всей Украине – большой привет. Я люблю свою страну. Все это для Украины.

План Бога написан. Хоть 150 судей будут, вы все знаете, что у нас нет такого финансирования, чтобы нас тянули. Нам такого и не нужно – Украина сильный народ. Мы выиграли. Я вышел после схватки и у меня сил, будто никто и не отбирал. Но это схватка, со мной был двукратный чемпион мира. Он очень хороший парень, мы давно друг друга знаем. Силы есть. Что может быть лучше? Ничего. Выше Олимпийских игр ничего нет", – сказал Насибов в эфире UA:Перший.

Отметим, украинский борец Ирина Коляденко не смогла побороть в полуфинале чемпионку мира Айсулу Тининбекову. Она поборется за бронзу.

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