Стрільці Костевич і Омельчук приносять Україні третю медаль Олімпіади
Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолету Олена Костевич і Олег Омельчук завоювали бронзу Олімпійських ігор у Токіо.
Українці здолали представників Сербії Зорану Арунович і Даміра Мікеча у бронзовому фіналі змагань ОІ-2020 з кульової стрільби з пневматичного пістолета (10 метрів в змішаній парі).
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Олена Костевич та Олег Омельчук здобули перевагу на самому початку зустрічі – 6:2. Тренер збірної Сербії взяла перерву, після чого її підопічні навіть вийшли вперед – 8:6. Однак українська пара зрівняла рахунок – 10:10. А наприкінці поєдинку завоювала впевнену перемогу з рахунком 16:12.
Зазначимо, Костевич та Омельчук приносять Україні третю бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо. Раніше бронзу виграли дзюдоїстка Дарина Білодід і шпажист Ігор Рейзлін.
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