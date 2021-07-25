Фехтувальник Ігор Рейзлін здолав італійця Андреа Сантареллі і став другим українським призером на Олімпійських іграх у Токіо.

У надважкому поєдинку на шпагах український спортсмен завоював бронзу ОІ-2020 для збірної України.

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У першому періоді Андреа Сантареллі вирвався уперед. Проте Ігорю Рейзліну вдалося наздогнати суперника і деякий час переважати. Другий та третій період шпажисти йшли "укол в укол". На останніх хвилинах українець знову вирвав перевагу та взяв другу бронзу для України. Підсумковий рахунок – 15:12.

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