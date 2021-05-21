Серхіо Рамос може відмовитись від участі на Євро-2020 заради Олімпіади
Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос може пропустити Євро-2020 – справа не у пошкодженні капітана Реала.
"Луїс Енріке відчуває, що Серхіо Рамос є його капітаном, і хоче поговорити з ним щодо дуже важливого рішення, яке повинно бути ухвалене. Фахівець хоче дізнатись, чи добре Рамос почувається та чи повністю одужав від травми.
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Окрім цього, вони мають ухвалити рішення з майбутнім іспанця на літо. Рамос може поїхати на Євро-2020, або відмовитись від чемпіонату Європи та поїхати на Олімпіаду", – наводить Marca слова журналіста Хав'єра де ла Пеньї.
Зазначається, що розмова між Рамосом та Енріке має відбутись вже у неділю – саме тоді капітан "Фурії Рохи" визначиться, на якому з міжнародних турнірів захищатиме кольори Іспанії.
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