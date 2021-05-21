"Луїс Енріке відчуває, що Серхіо Рамос є його капітаном, і хоче поговорити з ним щодо дуже важливого рішення, яке повинно бути ухвалене. Фахівець хоче дізнатись, чи добре Рамос почувається та чи повністю одужав від травми.

Ляпорт буде викликаний до збірної Іспанії – захисник Ман Сіті може допомогти команді Луїса Енріке вже на Євро-2020

Окрім цього, вони мають ухвалити рішення з майбутнім іспанця на літо. Рамос може поїхати на Євро-2020, або відмовитись від чемпіонату Європи та поїхати на Олімпіаду", – наводить Marca слова журналіста Хав'єра де ла Пеньї.

Зазначається, що розмова між Рамосом та Енріке має відбутись вже у неділю – саме тоді капітан "Фурії Рохи" визначиться, на якому з міжнародних турнірів захищатиме кольори Іспанії.

Гольові феєрії на Євро: фантастика з 1960-го, чудо Альфонсо Переса і перерваний політ Ісландії