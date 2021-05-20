Нерідко висока ціна помилки негативно впливає на перебіг подій на полі – зайва обережність, гра від оборони і відмова від атакувального футболу є традиційними ознаками вирішальних матчів на великих турнірах. Зрештою, в історії чемпіонатів Європи вистачало відчайдушних битв із шаленими розв’язками та величезною кількістю голів. Футбол 24 згадує найбільш результативні поєдинки Євро за партнерської підтримки "HLIBNY DAR".

Франція – Югославія 4:5

півфінал ЧЄ-1960

Голи: Венсан 12, Отт 43, 62, Виснєський 53 – Галіч 11, Жанетіч 55, Кнєж 75, Єрковіч 78, 79.

Історичний перший матч чемпіонатів Європи прийнято вважати одним з найбільш драматичних і напружених за понад півстолітню історію проведення турніру. Епоха надрезультативного футболу знайшла особливо яскраве відображення у прем’єрному поєдинку в літописі Євро. Французи без травмованих Раймона Копи та Жюста Фонтена на домашньому "Парк де Пренс" контролювали гру, перемагали 4:2 і думками, мабуть, вже перебували у фіналі. Проте за п’ять хвилин примудрилися тричі пропустити та пережили справжню трагедію. Героєм зустрічі став нападник загребського Динамо Дражен Єрковіч. Через чотири дні у фіналі югославів не врятував і він – тріумфувала збірна СРСР з київським динамівцем Юрієм Войновим.

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Югославія – Іспанія 3:4

груповий етап ЧЄ-2000

Голи: Мілошевіч 30, Говедаріца 50, Комленовіч 75 – Альфонсо Перес 38, 90+5, Мунітіс 51, Мендьєта 90+2 (пен).

Одразу в чотирьох матчах в історії турніру було забито по сім голів. І знову серед антирекордсменів збірна Югославії. Заключний поєдинок групового етапу Євро-2000 виявився особливим ще й тому, що обидві збірні зуміли пробитися у чвертьфінал (все завдяки "нулям" у паралельній зустрічі Норвегії та Словенії). Балканці тричі (!) вели у рахунку, однак кожного разу втрачали перевагу.

А квінтесенцією провалу стали два пропущені голи у компенсований час. До 90-ї хвилини команда Хосе Антоніо Камачо залишалася за бортом турніру. Останні миттєвості цього протистояння – гідні екранізації. Тут і намальований пенальті Абелардо, і метушня Гвардіоли перед фінальним штурмом, і епохальний удар Альфонсо (потім Мендьєта назве партнера "генієм"). Уявіть емоції югославів, які після трагічної поразки, дізналися результат матчу Норвегії і теж взялися святкувати слідом за іспанцями.

Нідерланди – Югославія 6:1

чвертьфінал ЧЄ-2000

Голи: Клюйверт 24, 38, 54, Говедаріца 51 (автогол), Овермарс 78, 90 – Мілошевіч 90.

Мине всього чотири дні й команда Вуядіна Бошкова знову ввійде в історію. Швидше ніж за годину ігрового часу югослави потраплять під каток. Усі чотири голи організував Патрік Клюйверт, який до чистого хет-трику додав активне сприяння в епізоді з автоголом. Наприкінці зустрічі дубль оформив Марк Овермарс, а ганьбу югославів підсолодив Саво Мілошевіч. Лідер балканців відзначився п’ятим голом на турнірі – у підсумку саме Мілошевіч та Клюйверт поділять звання найкращого бомбардира Євро-2000.

Франція – Ісландія 5:2

чвертьфінал ЧЄ-2016

Голи: Жиру 12, 59, Погба 20, Пайє 43, Грізманн 45 – Сігторссон 56, Б. Б'ярнасон 84.

Сенсаційні скандинави, які на попередній стадії вибили з боротьби Англію, розгромно поступилися на "Стад де Франс" – болісні 4:0 ще у першому таймі. Як не намагалися ісландці нав’язати боротьбу, проте господарі турніру не збиралися збавляти темп. Четвертий гол на чемпіонаті став черговою цеглиною для Антуана Грізманна у формуванні звання найкращого бомбардира ЧЄ. Ще два голи він заб’є у півфіналі.

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Також у літописі чемпіонатів Європи можемо знайти ще шість поєдинків, у яких було забито по шість голів. І вкотре без югославів нікуди. У 1976-му балканці програли ФРН 2:4, а двобій запам’ятався прем’єрним хет-триком в історії турнірів – оформив його Дітер Мюллер. На вищезгаданому Євро-2000 Югославія провела ще один пам’ятний двобій зі Словенією, який завершився внічию 3:3. У це важко повірити, але станом на 67-му хвилину хлопці Вуядіна Бошкова "горіли" 0:3 і грали у меншості через вилучення Сініші Міхайловіча.

Бекхем та Руні / Фото 90min.com

У 1996-му Чехія та Росія влаштували качелі – 3:3. Спочатку команда Душана Угріна вела 2:0, та у підсумку тільки на 88-й хвилині врятувалася від поразки. На тому чемпіонаті чехи лише у фіналі програли Німеччині у додатковий час. З рахунком 4:2 на груповому етапі Англія перемогла Хорватію у 2004-му. Ключову роль у цій перемозі виконав Уейн Руні, який відзначився дублем.

На Євро-2012 у Гданську Німеччина з аналогічним рахунком здолала Грецію. А на попередньому чемпіонаті Європи фестиваль голів видали Угорщина та Португалія – 3:3. Дубль Кріштіану Роналду посприяв проходу у плей-оф, а далі було португальське чудо і тріумф команди Фернанду Сантуша.