"Луис Энрике чувствует, что Серхио Рамос является его капитаном, и хочет поговорить с ним насчет очень важного решения, которое должно быть принято. Специалист хочет узнать, хорошо ли Рамос чувствует себя и полностью ли оправился от травмы.

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Кроме этого, они должны принять решение по будущему испанца на лето. Рамос может поехать на Евро-2020 или отказаться от чемпионата Европы и поехать на Олимпиаду", – приводит Marca слова журналиста Хавьера де ла Пенья.

Отмечается, что разговор между Рамосом и Энрике должен состояться уже в воскресенье – именно тогда капитан "Фурии Рохи" определится, на какомм из международных турниров будет защищать цвета Испании.

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