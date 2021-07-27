"Футбол 24" знакомит вас с Камилой Джорджи – следующей соперницей Элины Свитолиной в четвертьфинале женского турнира по теннису на Олимпийских играх в Токио.

Итальянка аргентинского происхождения стала настоящей сенсацией женского теннисного турнира Олимпиады в Токио. В первом раунде одиночного разряда она победила 15-ю ракетку мира американку Дженнифер Брэйди, во втором разбила россиянку Елену Веснину, в третьем – представительницу Чехии Каролину Плишкову (№7 в рейтинге WTA). Хотя во всех трех встречах не была фавориткой, скорее даже наоборот.

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С сентября 2018-го и до международного турнира в Истбурне этого года у Джорджи была серия из семи поражений от соперниц первой десятки. Однако, начиная с июня, она одолела трех теннисисток высокого уровня подряд. Интересно, что дважды она торжествовала именно над Плишковой.

На родине в Италии Камила стала неофициальным секс-символом тенниса. У 29-летней атлетки более чем 400 тысяч подписчиков в Instagram. Несмотря на успешную спортивную карьеру, в соцсетях Джорджи с трудом можно найти фото с соревнований или тренировок, зато есть много кадров в нижнем белье.

Наивный взгляд и спортивная фигура сделали ее звездой в мире тенниса даже без громких побед на турнирах. Самая высокая позиция, которой смогла достичь Джорджи в мировом рейтинге – 26. Было это еще в 2018 году, сейчас она занимает скромное 61-е место в таблице WTA.

А уже завтра в 5:00 утра она сразится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной за путевку в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

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