23-річна зіркова тенісистка, яка ще півтора місяця тому скаржилась на тиск з боку ЗМІ та не з'являлась у публічному просторі, засвітилася на першій сторінці престижного японського видання Sports Illustrated.

Попри те, що Наомі Осака мешкає у США, друга ракетка світу є найвідомішою спортсменкою на своїй батьківщині – Японії. На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо вона понесе "сонячний прапор" країни-господаря попереду атлетів-співвітчизників. Ну а напередодні цієї історичної події вона потішила своїх прихильників відвертими фото у купальнику.

Нагадаємо, Олімпіада-2020 стартує 23 липня і завершиться 8 серпня. Загалом у програмі Ігор є 33 види спорту, серед них чотири нові – карате, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння.

First Haitian and Japanese woman on the cover ️ pic.twitter.com/SLcKNSrSkH