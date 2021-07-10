Украинский боксер Евгений Барабанов отстранен от Олимпийских игр в Токио из-за положительного теста на запрещенные вещества.

За нарушение антидопинговых правил ему также запретили участвовать в других соревнованиях в течении 2-х лет, сообщает Suspilne.

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В январе 2021-го Евгений Барабанов провалил допинг-тест, однако успел выступить на Европейском лицензионном турнире, где не смог отобраться на Олимпиаду. Путевку на Игры он получил после перераспределения квот по рейтингу Boxing Task Force (Независимая комиссия Олимпийского комитета).

Однако 26 июня Национальный антидопинговый центр Украины сообщил украинской Федерации бокса о том, что 27-летний Барабанов нарушил антидопинговые правила. За это его исключили из заявки на ОИ-2020. Таким образом, Украина потеряла одну из шести олимпийских лицензий в боксе. Нашу страну будут представлять пятеро: Анна Лысенко, Николай Буценко, Ярослав Харциз, Александр Хижняк и Цотне Рогава.

Отметим, на Олимпиаде также не выступит трехкратный чемпион Европы – тяжеловес Дмитрий Чумак. Его обвиняют в нарушении сразу трех пунктов антидопинговых правил: употребление запрещенных веществ, попытка подкупа допинг-офицера и отклонение от сдачи допинг-проб.

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