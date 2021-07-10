На форуме Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах, сообщает НОК.

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Украинцы будут выступать в бадминтоне, боксе, вольной борьбе (также женской) и греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо , каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Наибольшее число отечественных спортсменов будут соревноваться в легкой атлетике – 47. На Олимпиаде не выступит золотой и серебряный призер предыдущих форумов Олег Верняев. Гимнаст отстранен на время расследования с января 2021-го. Также Игры пропустит трехкратный чемпион Европы Дмитрий Чумак, тяжеловеса обвиняют в попытке подкупа офицеров допинг-контроля.

Это наименьший состав нашей сборной за всю историю выступлений на летних Олимпийских играх. В 1996 году Украину представлял 231 спортсмен, в 2000-м – 230, в 2004-м – 239, в 2008-м – 254, в 2012-м – 238, в 2016-м – 205.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на это лето.

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