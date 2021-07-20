Фірма, яка спеціалізується на обробці спортивних даних, створила власну віртуальну медальну таблицю ОІ-2020. У роботі над прогнозом експерти брали до уваги результати найважливіших турнірів, починаючи з Ігор у Ріо-2016.

Збірна України встановила історичний антирекорд: скільки наших спортсменів виступить на Олімпіаді-2020

Список потенційних лідерів очолила збірна США. Компанія вважає, що американські атлети завоюють 96 трофеїв – 40 золотих, 27 срібних та 29 бронзових. На друге місце експерти поставили Олімпійський комітет Росії (ОКР), атлети якого виступлять під нейтральним прапором та без гімну своєї держави. Вони спрогнозували їм 68 медалей – 21 золоту, 26 срібних і 21 бронзову. У трійку фаворитів також потрапив Китай, спортсменам цієї країни пророкують 66 нагород – 33 золотих, 11 срібних, 22 бронзові.

Українську олімпійську збірну експерти поставили на 14 місце у загальному рейтингу. Нашим атлетам прогнозують 21 трофей – 8 золотих, 5 бронзових та 8 срібних.

Зауважимо, що найкращий результат в історії участі на літніх Олімпіадах українська команда атлетів показала на Іграх у Пекіні-2008. Тоді наші спортсмени взяли 24 медалі (7 золотих, 4 срібних та 13 бронзових), посівши 11 сходинку у загальному заліку.

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