"По моему мнению, Нидерланды победят Украины со счетом 3:1, Австрию – 2:1. Думаю, тогда мы уже выйдем в следующий раунд.

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С Северной Македонией счет будет 3:0. Но, возможно, нам стоит проиграть эту игру. Вероятно, если мы займем первое место, то встретимся с представителем группы F, где будут Португалия, Франция и Германия", – цитирует де Бура Voetbalzone.

Напомним, Украина попала в группу С вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Свой первый поединок на Евро-2020 подопечные Шевченко проведут именно против команды де Бура 13 июня.

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