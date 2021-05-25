"Украина проиграет нидерландцам 1:3", – де Бур уверенно оценил перспективы своей команды на Евро-2020
Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур размышляет над возможностью "слить" игру на Евро-2020.
"По моему мнению, Нидерланды победят Украины со счетом 3:1, Австрию – 2:1. Думаю, тогда мы уже выйдем в следующий раунд.
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С Северной Македонией счет будет 3:0. Но, возможно, нам стоит проиграть эту игру. Вероятно, если мы займем первое место, то встретимся с представителем группы F, где будут Португалия, Франция и Германия", – цитирует де Бура Voetbalzone.
Напомним, Украина попала в группу С вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Свой первый поединок на Евро-2020 подопечные Шевченко проведут именно против команды де Бура 13 июня.
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