Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур очертил список игроков, которые будут иметь шанс поехать на Евро.

Расширенная заявка опубликована на официальном сайте "оранжевых". Сейчас в нее входят 34 игрока, однако на турнир поедут только 26.

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Главная потеря – Вирджил ван Дейк. Капитан сборной Нидерландов решил не спешить с возвращением на поле после тяжелой травмы колена. Камбэк 37-летнего Арьена Роббена также не состоялся.

Напомним, именно "оранжевые" станут первым соперником Украины на групповом этапе Евро-2020. Поединок в Амстердаме запланирован на 13 июня.

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