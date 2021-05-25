Головний тренер збірної Нідерландів Франк Де Бур роздумує над можливістю "злити" гру на Євро-2020.

"На мою думку, Нідерланди переможуть Україну з рахунком 3:1, Австрію – 2:1. Думаю, тоді ми вже вийдемо в наступний раунд.

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З Північною Македонією рахунок буде 3:0. Але, можливо, нам варто програти цю гру. Ймовірно, якщо ми посядемо перше місце, то зустрінемося з представником групи F, де Португалія, Франція та Німеччина", – цитує де Бура Voetbalzone.

Нагадаємо, Україна потрапила до групи С разом із Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. Свій перший поєдинок на Євро-2020 підопічні Шевченка проведуть саме проти команди де Бура 13 червня.

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