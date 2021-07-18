Российская федерация гребли сняла команду с Олимпийских игр в Токио из-за положительного допинг-теста у двух атлетов.

Вторая допинг-проба подтвердила наличие мельдония в организмах гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, сообщает Международная федерация гребного спорта.

Россия снова попала в допинговый скандал – результаты тестов пытались скрыть

Моргачёв и Сорин должны были выступить на Олимпийских играх в Токио в парной четверке, однако атлетов исключили из российской сборной. Всю команду тогда не дисквалифицировали, ведь запрещенные вещества были обнаружены еще до старта Игр. "Нечистых" спортсменов должны были заменить Артем Косов и Николай Пименов, но после просмотра их тренировок Российская федерация гребли (РФГ) решила снять всю свою команду.

"Тренерский совет проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных гребцов команды и пришел к выводу, что уровень их навыков не соответствует олимпийским стандартам", – заявила РФГ.

Напомним, из-за неоднократных допинговых нарушений российским спортсменам запрещено выступать под своим флагом два года, а также использовать государственный гимн на всех международных турнирах.

Мельдоний (милдронат). Есть ли угроза дисквалификаций для украинского футбола?