Російська федерація веслування зняла команду з Олімпійських ігор у Токіо через позитивний допінг-тест у двох атлетів.

Друга допінг-проба підтвердила наявність мельдонія в організмах веслувальників Микити Моргачова та Павла Соріна, повідомляє Міжнародна федерація веслувального спорту.

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Моргачов та Сорін повинні були виступити на Олімпійських іграх у Токіо в парній четвірці, однак атлетів виключили з російської збірної. Всю команду тоді не дискваліфікували, адже заборонені речовини було виявлено ще до старту Ігор. "Нечистих" спортсменів повинні були замінити Артем Косов та Микола Піменов, проте після перегляду їхніх тренувань Російська федерація веслування (РФВ) вирішила зняти всю свою команду.

"Тренерська рада проаналізувала результати тренувань двох потенційних запасних веслярів команди і дійшла висновку, що рівень їхніх навичок не відповідає олімпійським стандартам", – заявила РФВ.

Нагадаємо, через неодноразові допінгові порушення російським спортсменам заборонено виступати під своїм прапором два роки, а також використовувати державний гімн на всіх міжнародних турнірах.

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