Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашов не выступят на Олимпийских играх в Токио из-за вероятного употребления запрещенных веществ.

Спортсмены попали в состав олимпийской сборной России, однако их отстранили от участия в Олимпиаде, сообщает Международная федерация плавания.

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Организация считает, что Московская антидопинговая лаборатория удалила из базы данных допинг-пробы Вероники Андрусенко и Александра Кудашова. Поэтому федерация запретила им участвовать в соревнованиях. Олимпийский комитет России не согласен с решением и планирует обжаловать отстранение спортсменов до начала Олимпийских игр, чтобы они все-таки отправились в Токио.

Напомним, из-за неоднократных допинговых нарушений российским спортсменам запрещено выступать под своим флагом два года, а также использовать государственный гимн на всех международных турнирах.

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