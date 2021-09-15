Лига чемпионов – это турнир сильнейших, стать победителями в котором не всегда удается фаворитам. Но иногда триумф в турнире нужен им не только для престижа, но и для права участвовать в следующем розыгрыше.

Бывают случаи, когда гиганты Лиги чемпионов проваливают внутреннее первенство. Получить путевку в ЛЧ на следующий сезон можно только одним способом – победить в турнире. Некоторым удавалось справиться с этой задачей.

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Боруссия Дортмунд 1996/97

С этого сезона УЕФА решает расширить чемпионат и позволяет Испании, Италии, Германии, Англии, Турции, Нидерландам, Франции и Португалии заявлять на турнир команды, занявшим в турнирной таблице 2 место.

На внутренней арене Боруссия занимает 3 место, поэтому пролетает мимо следующего розыгрыша ЛЧ. Но клуб, который побеждает в турнире, имеет право играть в нем. "Шмели" увидели свой шанс и преодолели все препятствия на пути к трофею, победив в финале туринский Ювентус. В следующем сезоне впервые в истории ЛЧ в турнире будет 3 представителя одного чемпионата: Бавария, Байер и Боруссия.

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Реал Мадрид 1997/98

В этом сезоне "галактикос" запороли чемпионат, отстав от Барселоны на 11 очков и заняли лишь 4 место. Самый богатый клуб мира просто не мог себе позволить остаться без Лиги чемпионов, поэтому бросил все силы на турнир сильнейших.

"Короли" легко прошли группу, вынесли Байер, преодолели действующего чемпиона – Боруссию, а в битве за кубок обыграли "главных неудачников финалов" – туринский Ювентус. Гол Предрага Миятовича стал классной точкой в истории, которая доказывала соответствие амбиций и характера мадридцев.

Ливерпуль 2004/05

Об исторической победе мерсисайдцев уже сложено немало эпоса. Ребята Бенитеса на жилах прошли весь турнир, а камбэк в финале против Милана – одна из лучших страниц истории футбола. Джеррард и Ко стали настоящими героями, которые вдохновили множество команд никогда не опускать рук и биться до финального свистка.

А вот во внутреннем первенстве Ливерпуль был далеко не таким успешным и занял 5 место чемпионата, которое не давало путевку в ЛЧ. УЕФА принял соломоново решение и впервые допустил в розыгрыш Лиги чемпионов 5 участников из одной лиги. Правда, несмотря на победу в турнире, Ливерпуль стартовал с первого квалифай раунда. Больше в истории такое не повторялось.

Милан 2006/07

Через несколько лет судьба вновь свела Милан и Ливерпуль в финале Лиги чемпионов. Магический Кака и дубль счастливчика Индзаги позволили "россонери" взять реванш за позор в Стамбуле и порадовать своего капитана Паоло Мальдини последним "ушастым" трофеем в карьере.

Если бы не эта победа, следующий сезон в Лиге чемпионов для Милана был бы под вопросом. Крупнейший коррупционный скандал в истории футбола – кальчополи – отправил туринский Ювентус в Серию В, а Милан, Лацио и Фиорентина получили очковый штраф. Милан благодаря смягчению санкций таки играл в турнире сильнейших с первого квалификационного раунда, но спасла клуб только милость футбольных чиновников. Победители всегда могут рассчитывать на особое отношение.