Ліга чемпіонів – це турнір найсильніших, стати переможцями в якому не завжди вдається фаворитам. Але інколи тріумф у турнірі потрібен їм не лише для престижу, а й для права брати участь в наступному розіграші.

Бувають випадки, коли гіганти Ліги чемпіонів провалюють внутрішню першість. Здобути путівку в ЛЧ на наступний сезон можна лише одним способом – перемогти у турнірі. Декому вдавалося впоратися з цим завданням.

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Борусія Дортмунд 1996/97

З цього сезону УЄФА вирішує розширити чемпіонат та дозволяє Іспанії, Італії, Німеччині, Англії, Туреччині, Нідерландам, Франції і Португалії заявляти на турнір команди, які посіли у турнірній таблиці 2 місце.

На внутрішній арені Борусія займає 3 місце, тому пролітає повз наступний розіграш ЛЧ. Але клуб, який перемагає у турнірі, має право грати на ньому. "Джмелі" побачили свій шанс та подолали усі перешкоди на шляху до трофею, здолавши у фіналі туринський Ювентус. В наступному сезоні вперше в історії ЛЧ в турнірі буде 3 представники одного чемпіонату: Баварія, Байєр та Борусія.

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Реал Мадрид 1997/98

У цьому сезоні "галактікос" запороли чемпіонат, відставши від Барселони на 11 очок та зайняли лише 4 місце. Найбагатший клуб світу просто не міг собі дозволити залишитись без Ліги чемпіонів, тому кинув всі сили на турнір найсильніших.

"Королі" легко пройшли групу, винесли Байєр, здолали чинного чемпіона – Борусію, а в битві за кубок обіграли "головних невдах фіналів" – туринський Ювентус. Гол Предрага Міятовіча став класною крапкою в історії, яка доводила відповідність амбіцій та характеру мадридців.

Ліверпуль 2004/05

Про історичну перемогу мерсисайдців вже складено немало епосу. Хлопці Бенітеса на жилах пройшли весь турнір, а камбек у фіналі проти Мілана – одна з найкращих сторінок історії футболу. Джеррард і Ко стали справжніми героями, які надихнули безліч команд ніколи не опускати рук і битися до фінального свистка.

А от у внутрішній першості Ліверпуль був далеко не таким успішним та посів 5 сходинку чемпіонату, яка не давала путівку в ЛЧ. УЄФА прийняв соломонове рішення та вперше допустив у розіграш Ліги чемпіонів 5 учасників з однієї ліги. Щоправда, попри перемогу в турнірі, Ліверпуль стартував з першого кваліфай раунду. Більше в історії таке не повторювалось.

Мілан 2006/07

Через декілька років доля знову звела Мілан та Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів. Магічний Кака та дубль везунчика Індзагі дозволили "россонері" взяти реванш за ганьбу в Стамбулі та потішити свого капітана Паоло Мальдіні останнім "вухатим" трофеєм у кар'єрі.

Якби не ця перемога, наступний сезон у Лізі чемпіонів для Мілана був би під запитанням. Найбільший корупційний скандал в історії футболу – кальчополі – відправив туринський Ювентус у Серію В, а Мілан, Лаціо та Фіорентина отримали очковий штраф. Мілан завдяки пом'якшенню санкцій таки грав у турнірі найсильніших з першого кваліфікаційного раунду, але врятувала клуб лише милість футбольних чиновників. Переможці завжди можуть розраховувати на особливе ставлення.