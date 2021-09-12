П'ять найбільш тривалих серій без пропущених голів в історії Ліги чемпіонів мають одну схожу рису – усі рекордсмени пробивалися до фіналу, однак поступалися у вирішальній битві. І лише одного разу всю рекордну дистанцію пройшов один воротар.

Арсенал: 995 хвилин (Леманн, Альмунія)

27.09.2005 – 17.05.2006

Венгер зі своїми воротарями / фото DAZN.com

Головна "суха" серія в історії Ліги чемпіонів розпочалася у другому турі групового етапу і завершилася аж у фіналі. Маркус Розенберг забив Мануелю Альмунії на 71-й хвилині поєдинку в Амстердамі. Якщо на груповому етапі Єнс Леманн провів лише один матч (три інші – Альмунія), то у плей-оф у воротах з'являвся лише німець. На 18-й хвилині фіналу проти Барселони Леманн отримав червону картку, а його напарнику Альмунії вдалося протриматися до 76-ї хвилини, коли відзначився Самюель Ето'О. На двох харизматичні кіпери створили унікальну серію, яку не можуть повторити півтори десятиліття.

Ліга чемпіонів славиться історичними та потужними матчами, які неможливо забути! Тож не пропустіть поєдинки улюблених команд: збирайте друзів та проводьте весело час за коктейлями із Żubrówka.

Żubrówka – для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Манчестер Сіті: 790 хвилин (Едерсон, Стеффен)

21.10.2020 – 06.04.2021

Воротарі "містян" / фото Манчестер Сіті

Найновіша серія, яку було встановлено у минулому розіграші турніру. Англійці розпочали свій шлях поєдинком з Порту. Вже на 14-й хвилині португальці вразили ворота Едерсона – відзначився Луїс Діас. Згодом команда Пепа Гвардіоли забила тричі у відповідь. Більше на груповому етапі Манчестер Сіті не пропускав. На стадії 1/8 фіналу "містяни" пройшли менхенгладбахську Борусію – двічі по 2:0. Лише у чвертьфіналі пізній гол на 84-й хвилині Марко Ройса з дортмундської Борусії перервав другу рекордну "суху" серію. ЇЇ творцями стали Едерсон (8 матчів) та Зак Стеффен (1 матч з Марселем у групі).

Ювентус: 690 хвилин (Буффон, Нету)

22.11.2016 – 09.05.2017



Ювентус на тренуванні / фото з соцмереж

Якщо традиційно ворота на замку команди зберігали десь зі старту групового етапу, то хлопці Массіміліано Аллегрі започаткували третю рекордну серію лише у 5-му турі. Севілья програла вдома туринцям, проте влучний удар Ніколаса Парехи на старті зустрічі дав відлік рекорду Джанлуїджі Буффона. У п'яти поєдинках плей-оф, аж до зустрічі у півфіналі з Монако, італієць грав на "нуль". Тоді голом відзначився 18-річний Кіліан Мбаппе. Варто додати, що у заключному матчі групового етапу на "сухо" зіграв дублер Буффона, бразилець Нету.

Челсі: 686 хвилин (Чех, Кудічіні)

03.10.2007 – 02.04.2008

Воротарі Челсі / фото talksport.com

Лондонці у тому сезоні пробилися до фіналу турніру завдяки чудовій обороні та відмінній грі голкіперів: Петра Чеха та Карло Кудічіні (у першого 396 "сухих" хвилин, у другого – 290). У другому турі групового етапу Челсі переміг на виїзді Валенсію 2:1 – на швидкий гол Давіда Вільї гості відповіли влучними ударами Джо Коула та Дідьє Дрогба. Наступний гол англійці пропустили через шість матчів у чвертьфіналі від Фенербахче. Ворота Кудічіні вразив англієць Колін Казім-Річардс.

Аякс: 658 хвилин (Ван дер Сар)

27.09.1995 – 03.04.1996

Кіпер Аякса у 1994-му / фото із соцмереж

Серія, яка найдовше тримається у ТОП-5. Груповий етап Аякс пройшов на одному подиху – єдиний пропущений гол зафіксовано у другому турі. У Будапешті нідерландці знищили Ференцварош 5:1 (господарі забили з пенальті, який реалізував Елек Ньїлаш). Після випробування групою, де Аякс двічі здолав Реал (1:0 та 2:0), згідно з регламентом на амстердамців чекав чвертьфінал і зустріч з Дортмундом (2:0 та 1:0). Найбільша несподіванка трапилася у першому півфіналі – Аякс програв вдома Панатінаїкосу 0:1, а Кшиштоф Важиха на 87-й хвилині перервав рекордну на той час серію Едвіна ван дер Сара.